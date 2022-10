Au restaurant Les Parisiens, Thibault Sombardier défend les valeurs de la haute bistronomie parisienne

Temps de lecture: 5 min

Entre la Seine et le Café de Flore, ce repère germanopratin ouvert depuis avril 2022 offre trois clés d'entrée: au numéro 1 de la rue du Pré-aux-Clercs, Les Parisiens, bistrot chic confié à l'excellent chef Thibault Sombardier; au numéro 3, le bar James Joyce, le salon littéraire; et au numéro 5, l'hôtel et le spa.

Les architectes Vincent Bastie et Didier Benderli ont transformé les trois bâtiments du XIXe siècle en une seule grande demeure où flotte la mémoire de locataires aussi illustres que James Joyce, T.S. Eliot et Léo Ferré. L'ancienne porte cochère du numéro 5 s'ouvre sur un hall d'entrée majestueux. Suivent le lobby, la bibliothèque, le bar et le restaurant. L'ancienne verrière est magnifiée dans le salon ouvert sur le ciel de Paris.

Le salon et sa verrière. | Jérôme Galland

Au sous-sol, un chantier pharaonique a permis la création d'un bassin aux allures de bain turc, un spa, une salle de fitness et une salle de yoga aménagés dans les anciennes caves qui abritaient jadis le Quod Libet, un cabaret d'après-guerre aux murs recouverts de journaux et orné d'une estrade de fortune où Léo Ferré commença sa carrière.

Dans les étages, les volumes ont été travaillés pour créer des chambres restituant l'atmosphère de véritables appartements parisiens.

Le spa. | Jérôme Galland

Chevalier Paris, une signature de l'hospitalité parisienne

Étendard d'un art de vivre à la française et d'une hôtellerie à taille humaine, la marque familiale et indépendante Chevalier Paris décline ses pavillons au cœur de Paris: Le Pavillon de la Reine place des Vosges, Le Pavillon des Lettres à deux pas du Faubourg Saint-Honoré et le rachat de l'Hôtel du Petit Moulin dans le Marais, un établissement griffé Christian Lacroix. Et depuis 2022, le Pavillon Faubourg Saint-Germain. En gage d'exclusivité, les trois hôtels rejoignent la collection Small Luxury Hotels of the World, une marque internationale très porteuse de valeur.

La famille Chevalier. | Jérôme Galland

La suite James Joyce

C'est dans une chambre appartenant aujourd'hui au Pavillon Faubourg Saint-Germain que l'écrivain irlandais James Joyce acheva sa «cathédrale de prose», Ulysse, un grand livre historique mondialement célèbre.

La suite James Joyce. | Jérôme Galland

Pour rendre hommage au grand poète, l'hôtel lui a attribué sa suite Signature d'une superficie de 70 mètres carrés: poutres apparentes, parties mansardées et vue dégagée sur les toits de Paris

Le restaurant Les Parisiens

C'est en hommage à l'ouvrage irlandais de James Joyce Dubliners (Les Gens de Dublin en français) que le restaurant de l'hôtel a été nommé «Les Parisiens». Un nom bien choisi pour servir la philosophie de cuisine du bon chef Thibault Sombardier.

Situé à l'angle des rues de l'Université et du Pré-aux-Clercs, le restaurant Les Parisiens offre un lieu de rendez-vous chic. Son décor modernise les codes de la brasserie traditionnelle. Sur les murs des trois salles abritant cinquante-cinq couverts, le stuc est travaillé comme un velours qui contraste avec les embrasures de noyer.

La salle du restaurant Les Parisiens. | Jérôme Galland

Le chef Thibault Sombardier, un plus évident

Il a rencontré le grand public en finale de «Top Chef» en 2014 et conquis les gastronomes parisiens au restaurant Antoine (75016) auréolé d'une étoile (aujourd'hui fermé), puis dans ses bistrots Mensae (75019) et Sellae (75013).

Ce trentenaire d'origine lyonnaise a été formé chez Marc Meneau à Vézelay, Bernard Constantin à Rillieux-la-Pape, et à Paris chez Alain Dutournier et Yannick Alléno. Chef de partie au Meurice cher à Dali, Thibault Sombardier découvre ce qu'il nomme «la cuisine trois étoiles» et toute la rigueur nécessaire à l'exercice de sa profession manuelle et intellectuelle.

Le chef Sombardier arrive dans le VIIe arrondissement à la tête du restaurant Les Parisiens, qu'il décrit comme une néo-brasserie: «Le décor en reprend les codes avec les banquettes et les assiettes au logo de la maison. Quant à la carte elle met à l'honneur des plats aussi emblématiques que le demi-homard gratiné à la Savora et ses frites, le tartare de bœuf, les ravioles d'escargots, la mousse au chocolat-praliné ou encore la sole meunière.»

Thibault Sombardier. | Jérôme Galland

Le chef défend les valeurs de la haute bistronomie qui lui sont chères à travers des recettes qu'il veut «accessibles, lisibles, simples d'apparence et précises dans le travail de fond».

Il porte une attention toute particulière aux produits et aux saisons: «Nous travaillons avec des maraîchers d'Île-de-France, des élevages français respectueux du bien-être animal et proposons des poissons sauvages de nos côtes sélectionnés selon les arrivages.»

Bref, le style est gourmand et moderne bien que solidement arrimé à la tradition, à l'image du service que le chef souhaite décontracté: les équipes sont habillées dans des tenues qui rompent avec les codes (pantalon chino bleu, veste d'ouvrier des années 1930).

Il peut compter sur la présence à ses côtés de Matthieu Pirola, un complice de longue date. Rencontré dans les cuisines de Yannick Alléno au Meurice, il est passé par le très grand Restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier en Suisse avant de devenir le chef exécutif d'Akrame Benallal (75008): un solide atout pour faire du restaurant «une référence de la gastronomie parisienne».

Côté vins, la cave est éclectique: des domaines de vignerons, de la biodynamie, des cuvées parcellaires, de belles références issues de grandes appellations françaises et des champagnes de vignerons ou de grandes maisons.

La carte du restaurant Les Parisiens

À partager

Le tarama poutargue et citron vert (9 euros)

Le charcuterie de la Maison Montalet: saucisse sèche avec ou sans truffe (12/13 euros)

Le pâté en croûte de foie gras et canard pistaché (19 euros)

Les 3 ou 6 huîtres Gillardeau spéciales n° 4 Marennes Oléron, vinaigrette carottes et fleurs (12/22 euros)

Les entrées

Le tartare de veau, sauce tonnato, crème de laitue, chips de riz soufflé (22 euros)

Les filets de maquereaux grillés à la moutarde, pickles de légumes (18 euros)

La tartelette fine, cocktail avocat/crevettes (18 euros)

La tartelette fine, cocktail avocat/crevettes, copyright Ilya Kagan. | ilyafoodstories

Le tataki de sériole mariné à la méditerranéenne (20 euros)

Le gaspacho de melon «Summer Body», pastèque, concombre, glace à la moutarde (16 euros)

Les ravioles d'escargot, bouillon de tomates crémé à l'ail (18 euros)

Les plats de poissons et fruits de mer

Le vol-au-vent Paris-Deauville (crevettes, moules, lotte, champignons), sauce normande (28 euros)

L'aiguillette de bar, petit pois, févettes, beurre blanc (31 euros)

L'aiguillette de bar, petits pois, févettes, beurre blanc, copyright Ilya Kagan. | ilyafoodstories

Le demi-homard breton gratiné à la Savora, frites (60 euros)

La sole de petit bateau meunière, minimum 800 grammes (100 euros pour deux)

Les plats de viande

Les côtes d'agneau rôties au serpolet, gremolata, pommes gaufrettes (28 euros)

Le risotto de fregola sarda, courgettes rôties, pesto verde (28 euros)

Le suprême de volaille jaune des Landes rôti sur l'os, purée d'artichauts, émulsion au champagne (32 euros)

Le ris de veau façon Orloff, confit d'oignons, jus réduit (55 euros)

La côte de bœuf Aberdeen Angus, 400 grammes (100 euros pour deux)

En accompagnement

Le demi-cœur de laitue vinaigrette (4 euros)

Les pommes de terre de Noirmoutier rôties (5 euros)

La tombée d'épinards (3 euros)

Les légumes de saison cuits à l'étuvée (5 euros)

Le péché mignon, les casarecce à la parisienne au jambon blanc et comté (6 euros)

Les fromages de la fromagerie Beillevaire, 80 grammes (14 euros)

Les desserts

Le soufflé chaud à la pistache, sorbet framboise et fleur d'oranger, 15 minutes de cuisson (16 euros)

La mousse au chocolat 70% tiède, praliné noisette, feuillantine, glace sarrasin (15 euros)

Le millefeuille au vin jaune, praliné aux noix de pécan à l'ancienne (14 euros)

Le millefeuille au vin jaune, praliné aux noix de pécan à l'ancienne, copyright Ilya Kagan. | ilyafoodstories

L'île flottante à partager, noisettes caramélisées (22 euros)

La pavlova aux fruits rouges, muscovado, sorbet fraise basilic (12 euros)

La coupe glacée du moment, trois parfums (9 euros)

Les sorbets: framboise, fleur d'oranger, fraise basilic, orange coco, mangue oseille, yaourt grec

Les glaces aux œufs: pistache, vanille, chocolat au lait, sarrasin

Hôtel Pavillon Faubourg Saint-Germain & Spa

5, rue du Pré-aux-Clercs 75007 Paris. Tél.: 01 42 61 01 51. 47 chambres et suites à partir de 350 euros. Spa des Prés by Codage et Fitness. Le restaurant est fermé dimanche et lundi. Carte autour de 60 euros.

L'entrée de l'Hôtel Pavillon Faubourg Saint-Germain. | Jérôme Galland