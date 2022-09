En Italie, le plus petit restaurant du monde ne propose qu'une seule table

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Sur le papier, il est sans doute difficile de faire plus intime. Situé à 70 kilomètres de Rome, le restaurant Solo per Due propose une seule et unique table pour deux, ce qui en fait –en tout cas selon son propriétaire et fondateur Remo Di Claudio– le plus petit restaurant du monde. Loin d'être un bouiboui, il s'agit d'un restaurant triplement étoilé, ce qui le rend difficilement accessible à plus d'un titre. Mais le moment passé dans ce lieu a de quoi marquer l'existence entière d'un couple.

Le lieu et le service ont leur prix. Pour quatre plats, il faut débourser environ 500 euros (vin et dessert compris), ce qui est vraiment cher, même en comparaison avec un autre restaurant trois étoiles de la région de Rome, La Pergola, qui propose un menu en sept services pour un prix similaire. D'autant que les plats proposés par Solo per Due, explique Bloomberg, y sont bien moins innovants.

Pour rendre l'occasion vraiment spéciale, et puisqu'il est impossible de déranger d'autres convives, le restaurant propose même de pouvoir choisir la musique, ce qui n'est que l'élément le plus simple d'une longue liste d'options, évidemment toutes payantes. Parmi elles, un spectacle de feux d'artifices.

Too much

Le restaurant est installé dans une villa du XIXe siècle, à la décoration chargée: bustes, candélabres et compositions florales ornent cet espace de 37 mètres carrés. L'équipe –réduite– est forcément aux petits soins. Les petites attentions sont nombreuses, et le dessert servi sur un lit de pétales de roses.

Trop c'est trop? Sans doute. Ce déploiement d'effets est-il vraiment romantique? Les couples fortunés se succèdent à la même table, soir après soir, en faisant semblant d'être les premiers à vivre une telle expérience. Quant à l'intimité, elle est parfois plus respectée dans un restaurant bondé que dans ce genre d'endroit où chaque parole, venant brosser le silence, peut être entendue par tout le personnel.

Sans surprise, de nombreuses demandes en mariages ont été effectuées chez Solo per Due. Plus attirant: plusieurs couples en fin de course y ont déjà organisé leur ultime dîner de futurs ex, comme pour sceller leur divorce de façon singulière. Pas la séparation la plus économique qui soit, mais très certainement la plus mémorable.