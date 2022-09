L'homme qui a mangé les testicules d'un dénommé Kevin Bacon s'apprête à être jugé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Dans le Michigan va se tenir un procès pour meurtre pas tout à fait comme les autres. Et pour cause, raconte The Independent: l'accusé, Mark David Latunski, est également accusé d'avoir démembré sa victime et d'avoir mangé certaines parties de son corps.

Les faits se sont produits en 2019. La police avait alors retrouvé les restes mutilés d'un homme de 25 ans, nommé Kevin Bacon, dans la cave de Mark Latunski. Les analyses post-mortem ont montré que Bacon avait été poignardé et pendu par les chevilles, puis qu'il avait eu la gorge tranchée. L'enquête a fini par révéler que les parties manquantes de son corps avaient été dégustées par le propriétaire des lieux.

Mary Chartier, l'avocate de l'accusé, a un temps envisagé de plaider la démence, mais Latunski n'a pas souhaité la suivre dans cette démarche. «Nous en avons discuté», a-t-elle déclaré. «En fait, il s'est montré très clair, à de nombreuses reprises, sur son choix et ses motivations.» L'accusé plaide donc coupable, ce qui n'empêche pas son avocate d'insister sur le fait qu'il serait plus indiqué de lui indiquer le chemin d'une clinique psychiatrique que celui de la prison.

Animelles humaines

Mark Latunski a rencontré Kevin Bacon via l'application Grindr, dédiée aux rencontres entre hommes gays ou bisexuels. Selon l'accusé, Bacon lui aurait raconté dès leur première rencontre qu'il était suicidaire. Latunski lui aurait alors répondu qu'il pourrait l'aider à «disparaître». Son intention première était de le tuer en le poignardant, mais comme Kevin Bacon était encore vivant après avoir reçu le coup de couteau qui aurait dû être fatal, Mark Latunski dit avoir alors décidé de l'achever en lui tranchant la gorge.

Au sujet de sa consommation de chair humaine, Latunski raconte volontiers qu'il mange régulièrement des animelles, également connues en français sous le nom d'huîtres des montagnes ou d'huîtres des Rocheuses. Des appellations trompeuses pour désigner un plat à base de testicules de taureau. Notre homme affirme qu'il a eu envie de préparer un plat similaire avec certains morceaux de Kevin Bacon. En toute simplicité et en toute normalité.