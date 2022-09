Au Café de Flore, être serveur se conjugue toujours exclusivement au masculin

Temps de lecture: 5 min

C'est ici que Simone de Beauvoir aimait passer son temps. Dès la fin des années 1930, l'écrivaine et figure du féminisme avait pris l'habitude de se rendre au Café de Flore pour travailler, écrire, échanger. Elle y rédigea même la première esquisse du Deuxième Sexe, ouvrage phare du combat pour les droits des femmes.

Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les philosophes se font plus rares et de plus en plus de touristes se pressent dans la file d'attente de ce café littéraire du VIe arrondissement parisien. D'autant que son apparition dans la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix, l'a propulsé sur le devant de la scène internationale. «Nous voulions venir ici parce que tous ceux qui viennent à Paris s'y rendent», confient Kyra and Eric, deux New-Yorkais qui ont choisi de passer leur week-end dans la capitale française.

Mais certaines traditions sont restées intactes. Parmi elles, celle des garçons de café. «Mythe parisien», selon les mots du Wall Street Journal , vêtus de pantalons et gilets de costume noirs, chemises et tabliers blancs, et nœuds papillon, ces serveurs s'agitent toujours pour servir le flux presque incessant de clients. Le tout accompagné de grands plateaux ronds et d'une dose de désinvolture et d'arrogance diront certains, d'élégance et de savoir-faire corrigeront d'autres.

«La patronne pense que le boulot est trop difficile»

Un poste qui se conjugue quoi qu'il en soit, et encore aujourd'hui, uniquement au masculin. En cent-trente-cinq ans d'existence, le Café de Flore n'a jamais employé une seule femme au service. «La patronne pense que c'est trop dur pour une femme de porter des plateaux chargés comme ça, que le boulot est trop difficile», affirme une source qui a souhaité garder l'anonymat.

Ce jugement est partagé par Carole Chrétiennot, responsable de l'image et de la communication de la maison, et fille des propriétaires actuels: «Ce n'est pas qu'une femme manque de qualifications pour être serveuse, mais il suffit d'observer pour se rendre compte qu'aucune femme, même bodybuildée, ne serait en capacité de porter à une main le plateau chargé de bouteilles et autres mets.»

Une opinion qu'elle qualifie toutefois de «personnelle» et qui ne constitue pas la position du Flore, tient-elle à préciser. «Nous n'avons simplement jamais reçu de candidature venant de femmes pour ce poste», assure Carole Chrétiennot. Et ce alors que rien dans les pratiques du café n'irait, selon elle, à l'encontre du code du travail français , qui interdit toute discrimination entre salariés fondée, entre autres, sur le sexe.

Pour Carole Chrétiennot, la cause de cette absence de candidatures féminines résiderait dans le type de service pratiqué par le Flore. «Nous sommes l'un des derniers cafés à proposer un service à l'ancienne, dit-elle. Cela demande notamment aux serveurs de porter particulièrement haut leur plateau, alors même qu'ils sont bien souvent très chargés.»

Tenir le rythme

Les intéressés le confirment: un emploi au Flore n'est pas de tout repos. «On fait des shifts de huit heures, on doit tout le temps être très rapides. On doit à la fois préparer et servir les boissons nous-mêmes, car il n'y a pas de barman», détaille ainsi Jean Stison, qui y a travaillé pendant presque sept mois en 2021, avant de quitter la maison à cause de ces difficiles conditions de travail. Comme dans beaucoup d'établissements de restauration, exercer dans ce café mythique signifie aussi porter le tablier le week-end et les jours fériés. «Peut-être que tout cela dissuade les femmes de candidater», suggère Carole Chrétiennot.

Pourtant, il suffit de s'attabler à quelques dizaines de mètres pour se rendre compte que tenir cette cadence n'est pas l'apanage des hommes. Au café Les Deux Magots, qui propose lui aussi un service à l'ancienne, deux femmes manient le plateau cette saison. Elles ont ainsi rejoint le club très fermé des serveuses passées par cette maison, qui a embauché sa première femme au service en avril 2012.

«Elles se débrouillent très bien, elles ont une bonne technique et tiennent parfaitement la route face aux rushs à répétition», observe Frédéric Tabey, directeur d'exploitation des Deux Magots depuis 2018.

Malgré tout, les candidatures de femmes restent selon lui anecdotiques: il affirme ne pas se souvenir avoir vu passer d'autres CV féminins en dehors de ces trois «garçons de café» –la maison a préféré garder cette appellation plutôt que de la féminiser en «fille de café» ou «garçonne de café». Qu'il s'agisse d'une réalité ou d'une idée reçue, force est toutefois de constater que le poste semble hors d'atteinte pour certaines femmes.

Les hommes empochent,

les femmes encaissent

Flora, serveuse au Scossa, un café du XVIe arrondissement parisien, relève que les serveurs gagnent bien leur vie au Café de Flore, par rapport à d'autres établissements. «Mais je sais que ça ne sert à rien de postuler. En tant que femme, je n'ai aucune chance d'y être recrutée.» «Il y a beaucoup de légendes qui circulent à propos du Flore», juge pour sa part Carole Chrétiennot.

Pour certaines serveuses, c'est justement le fait que cet univers soit si masculin qui les dissuade de candidater. «Le Café de Flore est connu pour employer uniquement des serveurs masculins. Je ne voudrais pas travailler là-bas», confirme Camille, qui travaille au Louise, juste en face du café centenaire, sur le boulevard Saint-Germain.

Au cours des dernières décennies, les femmes ont peu à peu pris leur place dans le monde de la restauration: selon les chiffres de Pôle emploi, elles représentent 44,8% du personnel (dont seulement 40,4% dans la restauration traditionnelle). Mais dans de nombreuses maisons, les inégalités n'en demeurent pas moins réelles. Au Flore, les seules femmes du personnel sont, par exemple, derrière la caisse ou à l'extérieur, s'occupant de la file de clients et procédant à leur installation.

Or, le fait de ne pas occuper le même poste entraîne aussi de sérieuses inégalités côté rémunérations. Car si les hôtesses de caisse ou d'accueil reçoivent des salaires fixes, les garçons de café, eux, sont payés «au portefeuille». De rigueur autrefois, ce système rémunère les serveurs en fonction du chiffre d'affaires qu'ils encaissent: au Café de Flore, les serveurs reçoivent ainsi 15% de l'addition de leur table. Un chiffre non négligeable quand le sandwich triangle coûte 22 euros et le cappuccino 7,40 euros.

Les serveurs peuvent ainsi se constituer un revenu mensuel de 3.500 à 4.000 euros, selon leur expérience et leur efficacité. Et à cela s'ajoutent les pourboires des clients, qui peuvent s'avérer généreux étant donné le niveau de standing du lieu. À la caisse et au placement, les salaires oscillent quant à eux, selon nos sources, entre 2.000 et 2.400 euros mensuels.

Impossible de savoir quand la première femme portera le tablier du Flore. Mais alors qu'il est confronté, comme de nombreux restaurants, à des difficultés de recrutement, le café veut afficher son ouverture à toutes les candidatures. «Si une femme postule, elle aura droit au même traitement que les autres: elle fera sa période d'essai et ensuite on verra», soutient Carole Chrétiennot.