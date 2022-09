Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi les scientifiques déconseillent-ils de faire son lit le matin?»

La réponse de Don McLean:

Cela peut sembler étrange à la plupart des gens, car cette information va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Mais selon une étude de 2006, publiée dans la revue Experimental and Applied Acarology, faire son lit transforme celui-ci en un très confortable refuge pour les acariens.

En moyenne, chaque lit contient plus d'un million d'acariens. Ces petites bêtes vivent dans les espaces sombres et humides de votre matelas et de vos oreillers, se nourrissent des cellules mortes de votre peau et excrètent un allergène qui peut déclencher des symptômes semblables à ceux de l'asthme.

Lorsque vous réajustez votre couette ou vos draps le matin, vous emprisonnez des millions d'acariens dans votre lit, ce qui les empêche de se dessécher et de mourir sous la lumière du jour et leur offre un endroit sûr pour se nourrir, faire leurs besoins et se reproduire.

Si au contraire, vous ne faites pas votre lit le matin, vous exposez les acariens à l'atmosphère habituelle de votre maison. L'air en mouvement et le soleil sont trop agressifs pour ces petites créatures. Vous pouvez donc attendre un peu après vous être levé pour faire le lit, car chaque fois que vous les exposez à l'air, ils se déshydratent et commencent à mourir.

Et si, au bout d'un certain temps, vous en avez assez de dormir sur des cadavres d'acariens, vous pouvez saupoudrer votre matelas de bicarbonate de soude, puis passer l'aspirateur. Un geste à renouveler tous les six mois à un an pour éliminer les acariens morts et aspirer les survivants qui se sont échappés.