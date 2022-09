Le Petit Rétro et Séveste, deux restaurants au rapport prix-plaisir exquis

Temps de lecture: 6 min

Le Petit Rétro

Depuis le 3 septembre, un nouveau chapitre s'est ouvert au Petit Rétro, une institution de quartier établie depuis 1904 dans le XVIe arrondissement.

Le chef Irwin Durand (32 ans), déjà à la tête de la table étoilée Le Chiberta aux Champs-Élysées, reprend avec Guy Savoy ce bistrot vintage à la façade rétro où les faïences et les boiseries font de cet endroit unique un «must» pour les amateurs d'Art nouveau.

La façade et l'intérieur ont été rafraîchis sans être dénaturés. Le restaurant de soixante-dix couverts se compose de trois espaces tout en mosaïques classées et dispose également d'une terrasse donnant sur la rue.

Une des salles du restaurant Le Petit Rétro. | Le Petit Rétro

La carte du Petit Rétro reflète l'amour du chef pour la cuisine de terroir, les textures et les arômes. Des assiettes fraîches et inventives qui évolueront au fil des saisons, synonymes d'une cuisine de plaisir.

La brigade est composée de Maxime Quarre, responsable de salle depuis neuf ans en tant que maître de maison, tandis que le chef exécutif Michel Gonzalez officie aux fourneaux.

L'équipe du restaurant Le Petit Rétro. | Le Petit Rétro

Voici les plats de saison proposés à la carte du Petit Rétro:

Pour moi seul

La tartine gratinée, moelle et salade d'herbes (13 euros)

L'œuf façon gribiche, mouillettes, confit d'échalotes (12 euros)

Le tartare d'onglet de bœuf au couteau, huile d'argan et frites de patates douces (22 euros)

L'œuf façon gribiche, mouillettes, confit d'échalotes. | Le Petit Rétro

À partager

La burrata, jus d'herbe et pain de campagne grillé (17 euros)

La planche de charcuterie ibérique tranchée minute (21 euros)

Les hors-d'œuvre

L'œuf cocotte, crémeux de champignons et bouquet d'herbes fraîches (15 euros)

La salade de tomates anciennes, pesto et vinaigrette sumac (16,50 euros)

Le ceviche de daurade, citron, huile d'olive, tartare d'avocat et grenade (17 euros)

Le pâté en croûte version rétro (21 euros)

Le pâté en croûte version rétro. | Le Petit Rétro

Les plats

La tarte aux légumes, aubergines, courgettes et compotée de tomates (20 euros)

Le dos de cabillaud, fenouil confit, sauce vierge (25 euros)

Le dos de cabillaud et fenouil confit, sauce vierge. | Le Petit Rétro

Le ris de veau à la graine de moutarde, épinards sautés (33 euros)

L'entrecôte de 250 grammes maturée, beurre maître d'hôtel, frites maison et salade verte (32 euros)

La tomate ancienne farcie, riz pilaf (28,50 euros)

La tomate ancienne farcie, riz pilaf. | Le Petit Rétro

Les desserts

La pavlova aux fruits rouges et basilic (13 euros)

Le clafoutis aux mûres, sorbet cassis (13 euros)

La pavlova aux fruits rouges et basilic. | Le Petit Rétro

L'assiette de fruits frais de saison (12 euros)

La crème brûlée (13 euros)

La profiterole, glace vanille de Madagascar (13 euros)

Les glaces, les sorbets de la Maison Pédone, 1 ou 3 parfums (4/10 euros): café, chocolat, lait d'amandes, praline rose, vanille, abricot, citron vert, framboise, mangue, orange sanguine, pomme verte

La profiterole, glace vanille de Madagascar. | Le Petit Rétro

La carte des vins fait la part belle aux régions françaises grâce à une sélection pour tous les budgets: Sancerre blanc AOC Pierre Girault (7 euros le verre), le rosé Côtes de Provence AOP, Château Peyrassol (8,50 euros), le rouge Saint-Émilion AOC, Château Roylland 2016 (8,50 euros).

La façade du Petit Rétro. | Le Petit Rétro

Menus au déjeuner: 31 euros entrée/plat, 36 euros entrée/plat/dessert. Carte de 35 à 70 euros.

5, rue Mesnil 75016 Paris. Tél.: 01 44 05 06 05. Ouvert le midi et le soir du lundi au samedi.

Séveste

L'établissement situé à Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur, se dévoile uniquement en terrasse, face au Théâtre de l'Atelier. En effet, le bistrot investit la place Charles-Dullin dans le XVIIIe, à l'ombre de ses tilleuls centenaires gigantesques.

La terrasse du restaurant Séveste au Théâtre de l'Atelier. | Éloïse Hasselin

Chez Séveste, on vit l'effervescence de la vie parisienne. Place vivante par excellence, on se retrouve le soir face à la nuée de spectateurs venus assister à l'une des pièces jouées dans l'un des rares théâtres de l'arrondissement encore en activité.

La bonne idée? Venir s'attabler après le spectacle et continuer à profiter de ce cadre hors du commun. Les tables nappées parsèment la jolie place et l'on déjeune ou dîne sous les platanes, face au théâtre fondé il y a tout juste 200 ans par le bien-nommé Pierre-Jacques Seveste.

Aux manettes de ce restaurant de poche monté au cœur d'un théâtre emblématique, le tout en quelques mois, il y a les deux frères Josselin et Alexis Flocon, l'un derrière les fourneaux, l'autre derrière les bureaux. Jeunes premiers de la scène culinaire, ils s'étaient déjà illustrés avec leur restaurant gastronomique Flocon, rue Mouffetard (Ve arrondissement).

Alexis Flocon debout sur la photo et Josselin Flocon. | Éloïse Hasselin

À Montmartre les conditions sont plus rudes, avec seulement un petit local attenant au théâtre pour cuisiner mais la carte n'en est pas moins soignée.

Les produits sont 100% français et le sourcing pointilleux: du poisson de ligne breton aux fruits et légumes bio en provenance directe de la ferme des Limons de Toulotte (Seine-et-Marne).

Quand Josselin Flocon entreprend de créer un restaurant, il veut le faire avec sérieux. Pas question donc de se servir du manque de place comme excuse! Bien au contraire, les contraintes du lieu semblent même avoir ravivé l'imagination du jeune chef.

À n'importe quelle heure de la journée, on peut grignoter des assiettes salées à partir de 7 euros ou sucrées à partir de 6 euros. Le soir, les tables s'endimanchent et la carte se fait plus raffinée autour de plats à partager.

Si les produits restent simples, les cuissons et les assaisonnements sont véritablement travaillés et il en ressort des assiettes gourmandes aux saveurs surprenantes.

Pour ce qui est de la suite, Josselin Flocon se verrait bien ouvrir un restaurant gastronomique dans la capitale, obtenir sa première étoile avant de rejoindre sa région natale, la Bretagne. En attendant, c'est place Dullin que se joue le premier acte, et il est prometteur.

À l'automne, Séveste prévoit une nouvelle offre, cette fois-ci avec un bar-restaurant en intérieur.

La carte au déjeuner

Le salé

L'œuf à la coque et mouillettes de pain au beurre d'algues (7 euros)

La pomme Darphin, crème crue, huile de ciboulette, œufs de lump et pickles d'oignons (11 euros)

Le croque à l'andouille de Guéméné, comté 18 mois, noisettes du Piémont et roquette (13 euros)

La tartine de fromage frais, merlu fumé maison et concombre mariné (16 euros)

La salade niçoise au thon de ligne de Méditerranée et anchois bretons (19 euros)

Le risotto de freekeh (céréale), safran et champignons de Paris (19 euros)

Le sucré

Le chausson aux pêches (6 euros)

Le financier à la pistache (6 euros)

Le cake aux fruits rouges (6 euros)

La tartelette rhubarbe et crème crue (9 euros)

La carte du soir

Le végétal

Le céleri rémoulade aux fleurs de chez Sylvie (9 euros)

Le Brillat-Savarin, condiment pêche et sauge (8 euros)

Le céleri rémoulade aux fleurs de chez Sylvie. | Éloïse Hasselin

Le carpaccio d'artichauts, crème de brocolis (12 euros)

Les courgettes, eau de concombre et céleri, huile de ciboulette (13 euros)

Les courgettes, eau de concombre et céleri, huile de ciboulette. | Éloïse Hasselin

Les poissons

Les trois huîtres fines de clair n°3 Marennes d'Oléron, concombre et estragon (12 euros)

Les amandes de mer du Guilvinec et sauce vierge à la rhubarbe (13 euros)

Le merlu breton fumé au bois de framboisier, salade de fenouil et fromage frais (14 euros)

Le merlu breton fumé au bois de framboisier, salade de fenouil et fromage frais. | Éloïse Hasselin

Le thon de ligne de Méditerranée, eau de tomates, huile de cébette, cerises et salicornes (16 euros)

La tartelette aux petits pois, fromage frais à l'échalote, menthe et caviar (27 euros)

La tartelette aux petits pois, fromage frais à l'échalote, menthe et caviar. | Éloïse Hasselin

Les viandes

En accompagnement des viandes, le beurre à la moelle (6 euros)

Les poireaux confits, lard de cochon noir de Bigorre et mayonnaise pimentée (10 euros)

La cecina de Leon (charcuterie espagnole), huile de fenouil et noisettes du Piémont (13 euros)

Le gravelax de magret de canard fermier, pickles de mûres et aubergine marinée (15 euros)

Le tartare de veau fermier, pignons de pin, crémeux d'oignon et pommes Darphin (22 euros)



Le gravelax de magret de canard fermier, pickles de mûres et aubergine marinée. | Éloïse Hasselin

Les desserts

Le riz au lait d'amande et noisette, abricot confit (8 euros)

Le gâteau au chocolat sans cuisson, sorbet aux mûres (8 euros)

Le riz aux lait d'amande et noisette, abricot confit. | Éloïse Hasselin

L'île flottante au foin (8 euros)

La tartelette rhubarbe et crème crue (9 euros)

L'éclair à la pêche et verveine (9 euros)

L'éclair à la pêche et verveine. | Éloïse Hasselin

Menus au déjeuner à 23 euros et 33 euros au dîner. Tarifs aimables.

1, place Charles Dullin 75018 Paris. Tél.: 01 73 74 21 68. Fermé lundi et mardi.