Chez les albatros, être timide mène tout droit au divorce

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Il a beau être surnommé «l'oiseau le plus romantique du monde», il n'échappe malheureusement pas aux remous conjugaux. Et visiblement, quand on est un albatros marié, mieux vaut ne pas être timide. Du moins, si l'on veut garder sa partenaire.

C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'Institut océanographique de Woods Hole (Massachusetts), qui ont étudié les albatros hurleurs sur l'île de la Possession, dans l'archipel subantarctique des îles Crozet. Là-bas, les albatros femelles se font particulièrement rares. Avec leur corps plus petit, elles perdent souvent la vie au moment de se nourrir dans les zones de pêche commerciale. Conséquence: il y a bien trop de mâles par rapport au nombre de survivantes.

Malgré ce contexte difficile, ces oiseaux ne doivent pas leur surnom au hasard. Une fois unis, les couples le restent jusqu'à la mort. Mais quand la femelle décède, là, il n'y a plus de place pour le romantisme. Le mâle cherche coûte que coûte une nouvelle partenaire, quitte à s'accaparer celle d'un congénère. Et la timidité n'a alors pas sa place.

Prêt à en découdre

Quand un deuxième mâle tente de forcer le divorce, la solidité d'un couple d'albatros dépend du conjoint. Si ce dernier s'impose, se dresse sur ses pattes, crie, bref, se montre prêt à en découdre, le couple d'origine reste ensemble. Si, au contraire, il agit avec timidité face à cette intrusion, le couple se brise alors en deux temps, trois mouvements et l'albatros audacieux récupère à la fois la femelle, mais aussi le nid.

Au vu de la concurrence, perdre ainsi sa partenaire pour un mâle n'est pas un bon signe pour la suite de son aventure sur l'île de Possession. Les albatros trop timides finissent ainsi par laisser la place à leurs congénères bien plus audacieux, qui assurent donc la survie de cette espèce vulnérable. D'autant que la concurrence n'est pas la seule menace.

Le changement climatique favorise également les divorces chez ces oiseaux de mer. La hausse de la température des eaux, le stress et le manque de poissons poussent en effet les couples à se séparer afin de pouvoir chasser plus loin. Dure, dure, la vie d'un albatros amoureux.