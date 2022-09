Pourquoi y a-t-il des continents sur la Terre?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

La Terre est vraiment unique en son genre. Il suffit de se balader quelques instants dans le système solaire pour s'en rendre compte. De l'eau, de la vie et des continents: on ne trouve ça nulle part ailleurs! Pour l'eau et la vie, rien de très surprenant, mais pour les continents, là, c'est une autre histoire. Comment expliquer que seule la Terre en possède?

Pour comprendre, il faut remonter quelque peu en arrière, il y a environ trois milliards d'années. La formation des continents aurait alors été permise par tout un tas de phénomènes concordants –que l'on ne comprend pas encore tous–, parmi lesquels se trouve l'enrichissement des roches en silicium grâce au contact avec l'océan primitif.

Contrairement à Mars par exemple, qui est essentiellement composée de roches basaltiques, la Terre a en effet aujourd'hui une croûte terrestre particulièrement riche en silicium, tandis que sa surface de basalte se cache sous les océans profonds.

Outre la présence de silices en masse, aucune planète ne possède à l'heure actuelle pareil mélange dans ses sols. Composés de roches volcaniques, de sédiments et de magma refroidi, les continents de la Terre sont vraiment uniques. Et ça se ressent sur la balance.

Densité différente

Cette composition spécifique entraîne un vrai écart entre la densité des plaques océaniques et les continents sur la Terre. Ces derniers, beaucoup moins denses et plus épais, reposent haut sur des couches bien plus denses, à l'instar des fonds océaniques, qui s'aplatissent donc au plus bas sur le manteau terrestre, explique Discover Magazine.

Cette différence de densité a également permis l'apparition des formes à la surface de la Terre, notamment des chaînes de montagnes, formées sur des aires de collision et de subduction continentales. Autant de mouvements qui ont façonné notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Car si les continents ont ce tracé actuel, ils restent en constante évolution. La tectonique des plaques n'arrête jamais le travail.