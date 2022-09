Les pro-Trump ont un nouveau salut de ralliement plus qu'ambigu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

L'ancien président des États-Unis a beau avoir été éjecté du pouvoir, il continue malgré tout à réunir les foules. Des foules acquises à sa cause et qui semblent désormais se rassembler derrière un nouveau salut, pour le moins évocateur.

La scène s'est produite le 17 septembre 2022, lors d'un meeting à Youngstown, dans l'Ohio. Donald Trump est sur scène, déchaîné, comme à son habitude. Face à lui, des milliers de ses partisans.

Alors que l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche se lance dans une tirade enflammée contre l'élection présidentielle de 2020 –qu'il estime toujours truquée de bout en bout–, de nombreux membres du public effectuent un drôle de salut. Un geste, bras tendu vers le ciel, poignet fermé et index dressé. Comme s'ils demandaient la parole... mais ce serait faire fausse route.

Ce geste n'est évidemment par sans rappeler le salut nazi hitlérien: tout est là, hormis les doigts ici repliés. Pourtant, si l'ambiguïté frappe, il semblerait que les pro-Trump eux-mêmes soient perdus face à ce nouveau signe de ralliement.

Les questionnements ont en effet rapidement envahi les forums de soutien à l'ancien président, rapporte Vice. «Pourquoi les gens lèvent-ils l'index au rassemblement Trump?», se demande par exemple un trumpiste, soucieux de rejoindre la danse. Peu sont parvenus à fournir une explication. Ou plutôt, tout le monde en a donné une différente.

The crowd at the Trump rally holds up 1 finger in solidarity with the God Emperor so of course QAnon makes it all about themselves. pic.twitter.com/YysxD5Cp9d