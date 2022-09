En seulement trois jours à Paris, elle trouve l'amour dans le métro

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C'était en septembre 2016. Pour terminer en beauté ses vacances, Andye passait trois jours à Paris quand elle décida de sauter à bord de ce wagon qui allait changer sa vie à tout jamais. «Je prenais le métro pour retourner chez mon amie; c'est là qu'il est monté», raconte Andye à CNN.

«Il», c'est Steven, un étudiant âgé de 24 ans à l'époque. Lorsqu'il est arrivé dans le wagon, celui-ci était déjà rempli de voyageurs. Il se tenait debout tandis qu'Andye était assise, sac à dos de voyage sur les genoux et écouteurs dans les oreilles.

Steven l'a tout de suite remarquée. «Je l'ai trouvée très belle», se souvient-il. «Nous n'arrêtions pas de nous observer, se rappelle-t-elle à son tour. Il se retournait pour me regarder et je détournais le regard, et nous avons continué comme ça pendant un bon quart d'heure.»

Alors que le métro filait sous les rues de la capitale, Steven réfléchissait à une façon polie d'entamer la conversation avec «la jeune fille au sac à dos», comme il aime à la nommer. Pendant ce temps, elle prenait peu à peu conscience de son intérêt naissant pour cet «inconnu»: «Et s'il s'agissait de mon mari sans que je puisse jamais le savoir? se demandait-elle alors. Je vais sûrement devoir descendre de ce métro et ne plus le revoir... Lorsque nos regards se sont finalement croisés et qu'aucun de nous ne l'a détourné, j'ai vu ses lèvres bouger. Alors, j'ai enlevé un de mes écouteurs.» Steven lui suggérait de déplacer son sac à dos sur le siège libre à côté d'elle. La conversation était lancée.

Une version réelle d'«Emily in Paris»

Ils ont continué à se fréquenter jusqu'à ce qu'Andye doive retourner à Amsterdam pour y obtenir son diplôme. Une fois le sésame en poche, ils se sont revus une dernière fois à Paris avant qu'elle ne parte définitivement aux États-Unis. Andye a embarqué dans l'avion sans projet de retour en Europe. Elle savait toutefois qu'ils s'aimaient: «Nous gardions espoir de nous revoir sans savoir quand cela serait possible.»

Les premiers mois de relation à distance ont été compliqués, mais ils ont réussi à tenir bon: trois ans plus tard, le 16 septembre 2019, le couple s'est marié à Washington. Aujourd'hui, Andye et Steven vivent en Floride et préparent ensemble leurs futures aventures. «L'une des choses symboliques –et je ne pense pas qu'il s'en rende compte– c'est que lorsque nous voyageons, il aime me demander [s'il peut] porter mon sac à dos», confie Andye.

Quand ils narrent leur rencontre à d'autres personnes, certaines leur disent qu'elle ressemble à un conte de fées. Ou, davantage dans l'air du temps: «Avec lui, j'ai l'impression de vivre dans une comédie romantique», plaisante-t-elle.

En y repensant, ils continuent d'être étonnés de la tournure que les événements ont prise, comme l'explique Andye: «Il y a des jours où je lui dis: mon Dieu, je suis mariée à un étranger que j'ai rencontré dans le métro à Paris!»

«Et si j'avais été en retard ce jour-là, que se serait-il passé? s'interroge quant à lui Steven. C'est le destin qui nous a réunis.»