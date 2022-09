Les archéologues ont-ils découvert la momie de la reine Néfertiti?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

​Néfertiti, épouse royale du pharaon Akhenaton, est l'une des reines les plus connues d'Égypte. Célèbre pour sa beauté –notamment à travers un buste peint datant du XIVe siècle avant notre ère– Néfertiti est pourtant loin d'avoir livré tous ses secrets. À commencer par sa tombe et sa momie, que les archéologues ont toutes les peines du monde à trouver. Jusqu'à aujourd'hui? ​

Dans un article publié dans Newsweek, l'éminent égyptologue Zahi Hawass, qui fouille les tombes anciennes depuis des décennies, assure avoir enfin mis la main sur cette momie légendaire. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que les restes de Néfertiti, décédée en 1331 av. J.-C., reposent encore dans une grande chambre dissimulée dans la tombe du roi Toutankhamon, l'égyptologue assure que la momie avait en fait été découverte en... 1817.

À cette date, Giovanni Belzoni, explorateur et égyptologue vénitien, met à jour une tombe, appelée KV21, située dans la vallée des Rois en Égypte. Son contenu? Deux momies mystérieuses, toujours non identifiées. Aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, Zahi Hawass est persuadé qu'il révèlera prochainement leur identité: Néfertiti d'un côté, et Ankhesenamun, sa fille, de l'autre. Une certitude selon lui, d'autant qu'a aussi été découverte dans une sépulture proche, la KV35, la momie d'un garçon de 10 ans. «Si cet enfant est le frère de Toutankhamon et le fils d'Akhenaton, le problème posé par Néfertiti sera résolu», conclut l'égyptologue.

Nefertiti, plus qu'une reine

Si Néfertiti est surtout connue pour les nombreuses louanges sur sa beauté qui ont traversé les âges, elle a aussi été une reine influente. Elle a eu son mot à dire dans les affaires de l'État et dans l'instauration du culte d'Aton –ce Dieu érigé en culte unique par Akhenaton au XIVe siècle avant notre ère, provoquant un véritable bouleversement dans le pays.

Néfertiti jouit en outre d'un statut et d'une visibilité qu'aucune autre femme n'a connue dans l'histoire égyptienne, explique le National Geographic. On la représente sur les bâtiments, en sculpture et elle devient même une sorte de «prêtresse en chef et muse idéologique» à la gloire d'Aton, ce qui permet de stabiliser le règne du pharaon réformateur en place.

Pour certains, elle aurait même tiré les ficelles du pouvoir jusqu'à diriger le pays après la mort d'Akhenaton. Un énième mystère à élucider pour les égyptologues.