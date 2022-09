Existe-t-il une citadelle vraiment imprenable?

«À vendredi, Robinson», une jeune brise et deux vagues longues

Entre Jean-Luc Godard et le patriarche du cinéma iranien Ebrahim Golestan, Mitra Farahani déclenche une circulation de signes ludiques et mélancoliques, aux bifurcations et rebondissements imprévisibles, émouvants et savoureux.

Jean-Michel Frodon — 14 septembre 2022 — Temps de lecture : 3 min