Comment investir vos économies en faveur de la transition écologique?

Pouvoir d’achat et environnement, préoccupations majeures des Français

Le pouvoir d’achat arrive en tête des préoccupations des Français. Au total, 46% d’entre eux le place comme leur source inquiétude majeure en cette rentrée, selon un sondage CSA réalisé pour le JDD.

Juste derrière, en deuxième position, la problématique environnementale représente la préoccupation principale de 27% des Français. Une prise de conscience renforcée, ces derniers mois, par les épisodes de canicule, de sécheresse, d’inondation et les incendies à répétition qui ont frappé le territoire.

Face à l’accélération de l’inflation, le livret A n’apparaît définitivement plus comme une bonne solution pour faire fructifier son épargne. Mais alors, vers quelles solutions se tourner pour booster son pouvoir d’achat de façon rentable et responsable ?

Financez la transition écologique de l’énergie, du bâtiment, de la gestion de déchets…

Pour répondre à ces deux enjeux, la fintech française Mon Petit Placement vient de lancer une toute nouvelle offre: le premier portefeuille 100% labellisé Greenfin. Désormais vous n’avez plus à faire un choix entre rendement et responsabilité: ce placement vous permet à la fois de vous constituer un patrimoine pour vos projets futurs et d’investir dans la transition énergétique et écologique.

En clair, lorsque vous investissez dans ce portefeuille dynamique, vous financez la transition écologique de secteurs comme l’énergie, le bâtiment, la gestion de déchets mais aussi le contrôle de la pollution ou encore le transport propre.

De plus, il s’agit du premier placement 100% labellisé Greenfin, un label créé par le Ministère de la transition écologique, à la suite de la COP 21, pour assurer plus de transparence aux épargnants. Il exclut le financement de certaines activités économiques comme les énergies fossiles et le nucléaire.

8% de rendement annuel moyen

A l’heure où l’inflation réduit votre pouvoir d’achat, ce placement vous permet de viser un rendement annuel de 8%. De quoi vous permettre de vous constituer un patrimoine intéressant pour financer vos projets futurs.

Pour mettre en place cette offre verte dans les meilleures conditions, Mon Petit Placement se fait accompagner par un acteur majeur de la décarbonation et de l’adaptation au changement climatique.

Et pour tout investissement avant le 31 octobre sur son portefeuille Environnement, vous participez à la reforestation puisque la startup s’engage à reverser 2,50 euros à l’association Reforest’Action.

Commencez à investir dès 300 euros

Pour investir avec Mon Petit Placement, vous n’avez pas besoin d’avoir un gros budget en poche ni de vous y connaître en finance. Dès 300 €, vous pouvez commencer à faire fructifier votre argent. Et l’inscription, très ludique et simplifiée, ne prend que 10 minutes !

En plus d’offrir un service simple, accessible et 100% sécurisé, la fintech lyonnaise vous propose un accompagnement sur mesure. Quel que soit votre profil d’investisseur, ses équipes vous conseillent pour choisir la stratégie d’investissement adaptée à vos besoins et à vos projets.

En cas de question, vous pouvez joindre les conseillers à tout moment par téléphone, par mail ou sur le chat en ligne. Le service Mon Petit Placement est sans engagement et vous permet de retirer votre argent investi sans aucun frais lorsque vous le souhaitez. Enfin, la plateforme se rémunère seulement en cas de performance de vos placements: c’est gagnant gagnant.

Pour vous lancer, rendez-vous sur monpetitplacement.fr ou téléchargez l’application mobile Mon Petit Placement. Après avoir rempli un formulaire d’information en dix minutes à peine sur la plateforme, vous pouvez commencer à investir!

Profitez d’une réduction de -40% sur vos commissions à la performance la première année en vous inscrivant avec le code SLATE40

Crédit photo: unsplash