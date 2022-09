Prendre un petit-déjeuner copieux aide-t-il réellement à perdre du poids?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Si l'on se fie aux conseils diététiques entendus ces dernières années, prendre un repas consistant en début de matinée et diminuer les doses au fur et à mesure de la journée constituerait la méthode idéale pour favoriser la perte de poids. Ce que vient contester une dernière étude, qui affirme que bien manger au petit-déjeuner a un impact sur le sentiment de satiété durant la journée, mais que cela n'a en revanche aucun effet sur le métabolisme ni sur la masse corporelle.

En effet, les chercheurs des universités d'Aberdeen et du Surrey, qui ont exposé leurs travaux sur The Conversation, ont démontré que prendre un petit-déjeuner ou un dîner important n'a de conséquence ni sur le poids d'une personne, ni sur sa consommation d'énergies au cours de la journée, ni sur la variation de ses taux de glucose, d'insuline et de lipides dans le sang.

Pour en arriver à cette conclusion, les participants à l'étude ont suivi deux types de régimes pendant quatre semaines: soit un petit-déjeuner copieux et un dîner frugal, soit l'inverse. Les repas ont été fournis par l'équipe en charge de l'étude, afin que leur nombre de calories soit parfaitement connu. Chacun des participants dû suivre successivement ces deux régimes afin de pouvoir comparer les résultats chez une même personne.

Si les chercheurs s'attendaient à ce que le régime constitué d'un gros petit-déjeuner et d'un petit diner ait plus d'impact sur la perte de poids et la consommation d'énergie, les résultats de l'expérience ont en fait révélé des différences minimes, voire inexistantes.

Les chercheurs s'accordent donc à souligner que la façon dont notre corps traite les calories le matin par rapport au soir n'influe pas sur la perte de poids, contrairement à ce qui a pu être affirmé par le passé.

Impact sur le sentiment de satiété

Toujours via cette étude, on note toutefois une différence dans le rapport à la faim qu'entretiennent les personnes ayant pris un gros petit-déjeuner par rapport à celles qui ont pris un gros dîner. En effet, le petit-déjeuner copieux a aidé les participants à moins avoir faim durant la journée, et les a aidés à consommer de plus petites quantités de nourriture par la suite. Commencer la journée par un repas d'envergure permettrait donc de mieux contrôler sa faim par la suite.

Cette étude reste néanmoins contestable, ou en tout cas à mettre en parallèle d'autres. Des travaux de recherche datant de 2013 ont en effet démontré que les plus grandes différences entre les effets d'un apport énergétique précoce et d'un apport tardif se font ressentir après quatre semaines; or, l'étude n'a pas dépassé ce délai. Cependant, puisque sur quatre semaines ni les calories consommées ni les calories brûlées n'ont évolué, les chercheurs affirment qu'il est peu probable qu'un prolongement de la durée de l'étude puisse mener à des résultats différents, à savoir un changement notable de masse corporelle.