L'Ukraine doit-elle viser la victoire contre la Russie ou se contenter de la paix?

Six mois après le déclenchement de l'«opération militaire spéciale» russe en Ukraine, le 24 février 2022, le gouvernement de Kiev a engagé, fin août début septembre, une contre-offensive dans le sud et le nord du pays. Dans la région méridionale de Kherson et dans la zone nord-orientale de Kharkiv, les soldats ukrainiens ont commencé à reprendre du terrain aux troupes russes. Remarquées pour leur rapidité, leur agilité et leur efficacité, ces deux contre-attaques inquiètent en Russie, rassurent en Occident et suscitent l'espoir en Ukraine.

En effet, les troupes russes ont quitté les villes de Balakliia, Izioum et Koupiansk dans l'est du pays. L'armée ukrainienne semble ainsi inverser la tendance: désormais, les armées russes sont en difficulté dans la région de Donetsk, pourtant sous contrôle des séparatistes pro-russes.

Malgré les succès tactiques qu'elles semblent promettre, ces initiatives suscitent toutefois plusieurs questions: pourquoi maintenant, et pourquoi précisément dans ces zones? Comment l'Ukraine parvient-elle à bousculer les forces armées russes, en pleine réorganisation? Surtout, cette contre-attaque présage-t-elle d'une reconquête complète des 20% du territoire ukrainien occupés par la Russie?

Saisir l'opportunité de la «rentrée diplomatique»

Les deux mouvements ont été lancés à un moment essentiel du calendrier stratégique international et régional. En effet, l'action sur Kherson a été déclenchée au moment de la commémoration de la fête nationale ukrainienne, le 24 août, et juste avant la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Prague, le 31 août (le fameux Gymnich). L'avancée dans la région de Kharkiv a démarré quelques jours plus tard.

Il était essentiel pour la présidence Zelensky d'éviter l'érosion de son soutien populaire à l'intérieur et de manifester sa détermination à l'extérieur. Élu le 21 avril 2019 pour cinq ans, le président Zelensky aborde en effet le dernier tiers de son mandat: face aux risques d'usure à l'intérieur et de «fatigue» à l'extérieur, il se devait de prendre l'initiative.

Son projet est également de parvenir à des résultats militaires tangibles avant la soixante-dix-septième session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui aura lieu du 20 au 26 septembre 2022. L'Ukraine veut s'y présenter non seulement comme victime de la Russie, mais également comme État souverain capable d'assurer sa sécurité, pour peu qu'il bénéficie des soutiens internationaux nécessaires.

L'enjeu de cette Assemblée générale des Nations unies sera triple pour Kiev: premièrement, rallier des soutiens au-delà du camp occidental, car l'Ukraine dépend très largement des financements extérieurs (Banque mondiale, FMI, Union européenne, États-Unis) pour continuer à fonctionner; deuxièmement, essayer d'isoler davantage la Fédération de Russie, puisque les politiques de sanctions sont peu suivies en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud; enfin et surtout, faire reconnaître sa détermination à recouvrer son intégrité territoriale dans le temple des États-nations, l'ONU.

Ces opérations se déploient dans des champs géographiques et à travers des modes d'action hautement symboliques.

En février 2022, le but de la Russie était en effet de faire apparaître l'Ukraine comme un «État failli» à l'identité nationale illusoire et au gouvernement incapable. Les deux contre-offensives qui viennent d'être lancées réduiront la portée de ces éléments de langage de Moscou.

Quels que soient leurs résultats militaires (durables ou fugaces, concrets ou symboliques), ces initiatives militaires démontrent que l'Ukraine a bien survécu, comme État et comme nation, à l'invasion russe. Avec ces contre-attaques, l'Ukraine saisit à pleines mains l'opportunité de la «rentrée diplomatique». Reste à évaluer les chances de succès et, surtout, la finalité de ces actions.

Un «Valmy ukrainien»?

Ces opérations ne répondent pas seulement à un timing soigneusement pensé, elles se déploient aussi dans des champs géographiques et à travers des modes d'action hautement symboliques. Dans les deux opérations, c'est en effet le «peuple en armes» (une armée qui compte environ 40% de conscrits) de l'Ukraine qui reconquiert des régions essentielles du territoire national. À bien des égards, ces batailles sont comparables, dans leur portée politique, avec celle de Valmy où, le 20 septembre 1792, l'armée populaire française avait défait les troupes étrangères.

Dans les deux actions se manifestent les ressorts qui ont permis aux forces armées ukrainiennes de répliquer à la tentative de conquête russe: rapidité, agilité, utilisation des informations de terrain, mobilisation de soldats motivés... Les troupes ukrainiennes tirent en effet parti de leurs blindés pour fondre rapidement sur des nœuds logistiques essentiels de l'armée russe au nord; pour mener la campagne du Donbass au sud-est de Kharkiv; et enfin, au sud, près de la Crimée, pour bloquer les troupes russes qui continuent à se diriger vers la région d'Odessa. Encore une fois, les forces armées ukrainiennes ont mis en évidence la fatigue des troupes russes, le niveau discutable de leurs équipements et la qualité médiocre de leurs tactiques.

Dans de nombreux forums politiques, les représentants officiels de l'Ukraine affirment que leur but est la victoire complète contre la Russie.

Par-delà leur intérêt tactique, les zones dans lesquelles les troupes ukrainiennes agissent ont une valeur politique et symbolique essentielle pour les opinions ukrainienne comme russe. Contre-attaquer dans la région de Kherson, c'est, pour les Ukrainiens, tout à la fois essayer de reprendre une des villes les plus importantes conquises par l'armée russe, bloquer l'avancée russe vers la région essentielle d'Odessa (sud-ouest) et surtout tenter de débloquer un verrou vers la Crimée. Longuement préparée, cette opération n'est pas une «action surprise» à proprement parler car Kiev a toujours affiché son refus d'abandonner le sud du pays.

En revanche, la contre-offensive conduite dans le nord du pays a, quant à elle, fait jouer au maximum l'effet de surprise. Là encore, la zone a une valeur majeure à de multiples points de vue: proche de la Russie, peuplée d'un grand nombre de russophones, capitale économique du nord du pays, la ville de Kharkiv est un enjeu fondamental pour la Russie: si le gouvernement de Kiev réussit à renforcer ses positions dans cette région, Moscou pourrait devoir se résoudre à abandonner l'idée, sérieusement envisagée, consistant à l'annexer ou à y créer un État fantoche.

Reste à savoir si ces batailles déboucheront sur des victoires (Valmy) ou sur des points de fixation meurtriers (Verdun).

La paix ou la victoire?

Ces contre-offensives manifestent de façon éclatante la détermination des Ukrainiens à sauver leur État, à défendre leur territoire et à préserver leur souveraineté. Mais elles sont circonscrites dans l'espace et dans leurs résultats. Elles posent donc avec acuité la question de la finalité stratégique que poursuit l'Ukraine.

Dans de nombreux forums politiques, les représentants officiels de l'Ukraine affirment que leur but est la victoire complète contre la Russie. Et ils considèrent tout compromis d'armistice et de paix comme une véritable «trahison» de l'idée nationale ukrainienne.

L'Ukraine doit-elle s'engager résolument dans un conflit nécessairement très long pour reconstituer son territoire?

Autrement dit, leur objectif stratégique est de reconquérir non seulement les zones prises par les Russes depuis le 24 février 2022 mais également les régions sécessionnistes (Républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk) et les zones annexées (Crimée) depuis 2014.

Ces objectifs sont-ils militairement et économiquement réalistes? L'Ukraine est-elle en capacité de mener une contre-offensive de grande ampleur pour reprendre le cinquième de son territoire actuellement occupé par les troupes de la Fédération de Russie? Si elle est dans son droit au regard des normes internationales, l'Ukraine doit-elle s'engager résolument dans un conflit nécessairement très long pour reconstituer son territoire? En conséquence, les soutiens de l'Ukraine doivent-ils également assumer cet objectif de «victoire»? C'est la position que plusieurs voix influentes défendent aux États-Unis.

L'Ukraine doit-elle plutôt chercher un rapport de force militaire suffisamment favorable pour engager ensuite des négociations? Doit-elle donc multiplier les contre-offensives pour conduire ensuite une Russie épuisée à la table des négociations? Et les soutiens de l'Ukraine doivent-ils la soutenir dans cette stratégie comme la France et l'Allemagne l'envisagent mezza voce?

Si les succès tactiques actuellement constatés se confirment et se multiplient, les autorités ukrainiennes seront placées devant un véritable dilemme: la victoire complète à très long terme ou la paix insatisfaisante à moins longue échéance.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.