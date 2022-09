On connaît désormais un menu typique de la cuisine préhistorique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Vous vous êtes déjà sûrement posé la question: que pouvait-on bien manger à la préhistoire? Des chercheurs viennent d'apporter quelques éléments de réponse en étudiant les vestiges d'habitations datant du néolithique au Nord de l'Écosse.

Une équipe de scientifiques de l'université de Bristol s'est en effet intéressée à divers outils trouvés dans des crannogs, des petites îles artificielles où vivaient des peuples il y a plusieurs milliers d'années. Grâce à l'analyse chimique de poteries anciennes (probablement vieilles de 6.000 ans), ils ont pu détailler l'alimentation de ces peuples. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne se réduit pas du tout à un seul produit fade et peu enviable comme on pourrait l'imaginer!

Produits laitiers, céréales et viande

Alors, quelles étaient les traditions culinaires de l'époque? Selon l'étude, rapportée par The Independent, ces peuples de Grande-Bretagne se nourrissaient principalement de céréales, de produits laitiers et de viande. Mais ils avaient une façon bien à eux de les préparer: ils faisaient cuire le tout et mélangeaient l'ensemble.

Les céréales étaient en effet cuites dans des pots puis mélangés avec les divers produits laitiers de l'époque et, si disponible, un peu de viande, transformée en une bouillie épaisse. Le tout faisait office de ragoût, qui n'a somme toute pas grand-chose à envier à la cuisine britannique actuelle.

Dans la cuisine, on ne faisait pas n'importe quoi non plus. Les casseroles plus petites servaient aux céréales avec le lait, quand les plus grandes étaient destinées aux plats à base de viande. Et il y a fort à parier que, eux non plus, n'avaient pas spécialement envie de se taper toute cette vaisselle une fois rassasiés.