Une incroyable dent humaine vieille de 1,8 million d'années découverte en Géorgie

Une époustouflante découverte vient d'être faite en Géorgie, à environ 100 kilomètres de la capitale Tbilissi: une dent vieille de 1,8 million d'années et appartenant à une des premières espèces humaines a été trouvée par des archéologues.

La fouille a été effectuée près du village d'Orozmani, dans le Caucase du Sud, et a également révélé des outils en pierre et des restes d'animaux. Jusqu'ici, aucun reste d'Homo erectus n'y avait été trouvé.

Un peu plus loin en revanche, dans la ville de Dmanisi, des crânes humains datant également de 1,8 million d'années avaient été découverts dans les années 1990 et 2000. Zezva et Mzia, les noms donnés aux deux crânes fossilisés de Dmanisi, appartiendraient à une sorte de cousin du propriétaire de la fameuse dent, précise Deutsche Welle. Ensemble, ils feraient partie des restes de nos premiers ancêtres qui quittèrent l'Afrique pour migrer, en passant par la Géorgie.

Géorgie, bastion des premiers peuples

Ces restes, auxquels on peut ajouter la fameuse dent, sont en effet les plus anciens restes humains jamais trouvés en dehors de l'Afrique, ajoute le média allemand. Les scientifiques n'ont donc plus de doute: la région de l'actuelle Géorgie abrite bel et bien l'un des premiers établissements d'humains en Europe, après une migration d'Afrique entamée il y environ 1,9 million d’années.

Ce retour dans le temps vous donne le tournis? Ce n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Cette première migration sera en effet suivie par deux autres pas moins importantes, dont la dernière fut celle effectuée par les Homo sapiens, notre ancêtre direct, apparus il y a 200.000 ans dans l’Est africain.