La mort d’Elisabeth II ravive les tensions autour du Kohinoor, un diamant de la couronne britannique

La mort de la reine Élisabeth II a fait exploser Twitter. Un flot de messages lui rendant hommage s'est déversé sur la toile. Mais au milieu des pleurs, quelques tweets vindicatifs ont aussi fait surface. Des tweets venus d'Asie, d'Inde plus précisément, faisant référence au diamant du Kohinoor qui orne la couronne royale.

La pierre précieuse de Kohinoor -également orthographiée Koh-i-Noor- est l'une des plus grandes, mais aussi l'une des plus controversées au monde, note The Independent. Le diamant de plus de 105 carats a été monté sur la couronne royale britannique en 1937 pour la reine Elizabeth Bowes-Lyon, épouse du roi George VI, et est aujourd'hui exposé avec les joyaux de la Couronne britannique à la Tour de Londres. Mais son passé trouble attise les tensions quant au réel propriétaire du diamant, et chaque succession royale amène le sujet sur la table en Inde.

L'origine exacte du Koh-I Nor -estimé à 400 millions de dollars (environ 393 millions d'euros)- est inconnue. Pour le Palais-royal britannique, pas de doute: le diamant a été trouvé dans les mines de Golconda, dans l'État indien du Télangana, au centre-sud du pays, avant d'être remis, sans heurts, à la monarchie britannique dans les années 1850. Un don à la reine Victoria dans le cadre du «traité de Lahore», marquant la fin de la première guerre anglo-sikh.

En Inde, le discours est tout autre. Passé entre les mains des Rajputs, des princes moghols, puis des guerriers iraniens, afghans et des maharajas du Punjab, le diamant aurait ensuite été volé par Londres. Aujourd'hui, le #Kohinoor, partagé par des dizaines de milliers d'indiens, demande le retour de la pierre précieuse sur ses terres, comme un héritage des temps anciens. Le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran sont aussi sur le coup.

