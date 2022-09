Que vont devenir les corgis de la reine?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Corgis or not corgis? Élisabeth II ne s'est jamais posé la question. Tout au long de son règne, elle a voué un véritable culte à cette race de chiens courts sur pattes, jusqu'à en faire un élément indissociable de son image. Sur la trentaine de corgis qu'elle aura eus chez elle au cours de sa vie, trois d'entre eux (deux corgis et un dorgi) lui ont survécu.

L'histoire d'amour entre la reine et ces chiens commence en 1933, quand Dookie, le premier corgi de Buckingham Palace, fait son irruption dans la vie d'Élisabeth, alors âgée de 7 ans. Un lien indéfectible se crée, renforcé un peu plus le jour de son dix-huitième anniversaire, quand elle reçoit son propre corgi des mains de George VI, son père. De là, les multiples portées verront les corgis royaux envahir le palais sur 14 générations d'aristochiens.

L'âge rattrapant peu à peu la reine, elle décida de mettre un terme à cette frénésie canine. En 2015, elle avait par exemple signalé ne pas vouloir laisser derrière elle de jeunes chiots, voyant sûrement sa santé décliner. En 2018, la lignée royale des corgis s'est même éteinte avec le décès de Willow. Impossible pourtant de vivre sans eux: en 2021, alors que son mari, le prince Philip, était hospitalisé, «Lilibeth» reçut deux nouveaux chiots corgis, Fergus et Muick –Fergus ne vivra pas longtemps, mais sera vite remplacé par un autre corgi, en juin dernier.

Une vie (tout sauf) de chien

Que vont devenir les chiens de la reine? Après son décès soudain le 8 septembre à l'âge de 96 ans, Élisabeth laisse donc derrière elle deux corgis, mais aussi un dorgi –mélange issu du dachshund (teckel en anglais) et du corgi. Et à en croire The Independent, il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour leur avenir.

Le média britannique assure que la reine n'a rien laissé au hasard (ce n'est pas son genre) et qu'un plan spécifiquement conçu pour leurs jours futurs a été élaboré avec soin. Une piste émerge notamment: les chiens de la reine pourraient continuer paisiblement leur vie chez un membre de l'entourage royal. Plusieurs membres du personnel, mais aussi les enfants de la reine, seraient par ailleurs tout à fait enclins à les accueillir.

Il n'y a qu'à voir comment les corgis royaux étaient chouchoutés pour imaginer un instant la retraite dorée qui les attend. Les chiens de la reine vivaient à l'intérieur du palais de Buckingham, dans leur propre chambre, la «Corgi Room». Paniers en osier, draps changés quotidiennement, menu gastronomique... on est loin d'une vie de chien.

Si le sort des corgis d'Élisabeth II sera sûrement un sujet de discussion outre-Manche, pour l'heure, les Britanniques et amoureux de la couronne pleurent le décès de celle qui marqua l'histoire sur près d'un siècle. La seule constante dans un monde inconstant.