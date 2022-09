La reine Elizabeth II est morte à 96 ans

Temps de lecture: 2 min

«La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain.»

La souveraine Elizabeth II est morte ce jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, vient d'annoncer Buckingham Palace dans un communiqué. Un peu plus tôt dans la journée, le palais avait indiqué que «les médecins de la reine [étaient] préoccupés par la santé de Sa Majesté et [avaient] recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale».

La famille royale a accouru à son chevet, dans la résidence écossaise de Balmoral. Le prince Charles, son épouse Camilla et la princesse Anne y sont arrivés les premiers, dans la matinée. Ils ont été rejoints aux alentours de 18h (heure française) par le fils de Charles, William, ainsi que par les deux autres fils de la reine, Andrew et Edward, et par Sophie, l'épouse de ce dernier. Harry, qui vit en Californie, était également attendu.

Depuis qu'elle avait été hospitalisée, en octobre 2021, pour des examens médicaux dont la teneur n'a jamais été communiquée, la souveraine limitait ses apparitions publiques. Elle était apparue pour la dernière fois mardi 5 septembre, pour l'officialisation de la nomination de la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, après la démission de Boris Johnson.

C'est le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, qu'Elizabeth II a succédé à son père, le roi George VI. Avec un peu plus de soixante-dix ans de règne, elle a battu le record de longévité sur le trône britannique.

Selon l'ordre de succession en vigueur au Royaume-Uni, son fils Charles, actuel prince de Galles, devient roi.

«Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle», a réagi sur Twitter le président de la République française Emmanuel Macron.

