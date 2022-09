Être parent rend-il plus conservateur?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Beaucoup de joies et d'inconvénients s'imposent à vous au moment de devenir parent. Mais avez-vous déjà pensé que l'arrivée d'un bébé pourrait même avoir des effets sur vos positions politiques? Pourtant, selon une récente étude, la parentalité rendrait plus conservateur.

Interrogé par le Guardian, ‪Nick Kerry, co-auteur des recherches, souligne qu'«auparavant, on associait l'idée de vieillir au fait d'avoir des idées plus de droite, moins idéalistes à force d'expérience». «Toutefois, si l'on observe les personnes âgées et sans enfant, cela ne semble pas pleinement vérifié», constante ce docteur en philosophie de l'université de Pennsylvanie. Avoir un enfant serait ainsi un facteur qui inciterait, davantage que le vieillissement, à devenir conservateur.

Pour arriver à cette conclusion, Nick Kelly et ses collègues ont réalisé une étude composée de plusieurs expériences, publiée dans la revue The Royal Society. Dans la première d'entre elles, 376 étudiants américains ont été divisée en deux groupes: l'un a observé des objets du quotidien, l'autre a visualisé des photos d'enfants. Puis, tous ont répondu à des questions sur l'avortement et le mariage. Résultat, ceux qui se sont imaginés avec des enfants ont donné des réponses plus socialement conservatrices, rapportent les chercheurs.

Un facteur parmi tant d'autres

Pour la deuxième expérience, les scientifiques ont interrogé 2.610 adultes issus de dix pays différents, dont le Liban et le Japon et ont remarqué que les personnes plus motivées à l'idée de s'occuper d'enfants avaient là encore tendance à afficher des valeurs plus conservatrices sur le plan social. Si en théorie, ce conservatisme devrait s'amplifier avec l'âge, ce lien de causalité disparaît une fois prise en compte la parentalité.

Toutefois, pointe la Dr Diana Burlacu de l'université de Newcastle, cette étude ne montre pas que les parents deviendraient plus conservateurs sur le plan économique, au contraire: «Nous avons constaté, au cours d'une recherche parallèle, que [lorsqu'ils deviennent] parents, [les gens] changent de point de vue sur l'économie et sont plus favorables aux dépenses publiques.»

Le professeur Paul Higgs, du University College de Londres, relève cependant que ces recherches réduisent l'origine de l'orientation politique à des événements personnels, comme l'avancée en âge ou la parentalité, sans prendre en compte de facteurs extérieurs tels que l'évolution de la société.

De plus, dans certains pays comme l'Inde ou le Pakistan, la parentalité ne serait pas liée à des comportements plus conservateurs, indique le Dr Kelly. Avoir des enfants ou non n'est donc qu'un facteur parmi d'autres pouvant avoir des conséquences sur les valeurs des individus. Comme le souligne le Dr Burlacu, il peut dès lors être compliqué de déterminer si c'est réellement la parentalité qui rend les gens plus conservateurs, ou si les conservateurs sont simplement plus susceptibles de souhaiter devenir parents.