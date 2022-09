À la rescousse de Tico, ou l'incroyable sauvetage international d'un lamantin perdu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

«Vous n'avez pas vu Tico?» Voilà ce qu'ont répété sans relâche, ces deux derniers mois, les membres de l'ONG Aquasis, spécialisée dans la conservation des espèces menacées et de la biodiversité brésilienne. Leur objectif: retrouver ce fameux Tico, un lamantin qui s'était lancé dans un périple interminable à travers le monde et dont la vie était en danger. Heureusement, tout est bien qui finit bien.

Cet imposant herbivore aquatique –dont l'espèce est en voie de disparition au Brésil– avait été retrouvé échoué au nord-est du pays en 2014 par l'ONG Aquasis. Après plus de sept années de rééducation, les membres de l'organisation ont décidé de relâcher Tico dans la nature le 6 juillet dernier. À partir de là, plus rien ne s'est passé comme prévu.

Visiblement, le gros mammifère avait des envies d'aventures. À peine remis en liberté, Tico a pris le large, partant loin de sa région natale, direction le Nord. Il a longé un État, puis deux, puis trois, avant de quitter le Brésil pour sillonner les mers. Quelques jours plus tard, le traceur GPS qu'il trimballait sur lui le localisait au large de Tobago, une île des Caraïbes.

Problème: les lamantins se nourrissent de plantes trouvées dans les eaux peu profondes, explique la BBC. Un si long périple dans les mers mettait donc directement la vie de Tico en danger, et une équipe internationale de secours s'est donc lancée à la recherche du lamantin perdu.

Marathonien

Dans les Caraïbes, des pêcheurs contactés par Aquasis ont un temps cru pouvoir mettre la main sur Tico. Le lamantin était là, se prélassant dans un port, à l'emplacement même où un ferry allait accoster. L'équipe est passée à l'action, est parvenue à déloger l'animal de ce dangereux endroit mais, aussitôt fait, Tico a repris le large. Avion, voitures, bateaux... La traque s'est ensuite transformée en un véritable film, mélange de Il faut sauver le soldat Tico et de Tico 007. Comme dans bon nombre d'aventures de James Bond, la fin est toutefois heureuse.

Après deux mois de course-poursuite, le lamantin a finalement été attrapé par des vétérinaires au large de La Blanquilla, une île vénézuélienne. Au total, il aura parcouru plus de 4.000 kilomètres. À titre de comparaison, six autres lamantins relâchés et suivis par des scientifiques avaient navigué, au mieux, pas plus de... 14 kilomètres! Tico le marathonien.