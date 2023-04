La folle histoire d'amour entre Elton John et le Watford FC

Temps de lecture: 5 min

En 1976, quel chanteur anglais peut se targuer d'être plus aimé dans son pays qu'Elton John? Paul McCartney, peut-être. C'est bien tout. Il y a son excentricité, les froufrous, les plumeaux, les tenues fantasques, colorées. Mais surtout ses albums, enfouis profondément dans les foyers britanniques; et pas que d'ailleurs, bande-son d'une époque post-libération des mœurs et effrénée. Affichant à peine la trentaine, il a déjà fourni au public dix albums, dont les ravageurs Honky Château en 1972 et Goodbye Yellow Brick Road en 1973. Elton John est alors une star mondiale qui n'a que peu d'équivalent.

Mais son amour pour la musique en cache un autre, moins évident. Celui qu'il porte au Watford FC, club de football du fond de la banlieue nord-ouest de Londres, planté dans une ville plutôt résidentielle, ancien fief agricole ayant relativement échappé à l'industrialisation et ses conséquences sociales futures. C'est un coin prospère. Un peu plus au sud, à une dizaine de kilomètres, il y a la ville de Pinner. Elton John y est né, y a grandi, vivant son premier match à Watford, dans le stade local de Vicarage Road, à l'âge de 5 ans. De quoi forger un attachement profond.

Poser les bases avec ambition

À 29 ans, Elton John et sa faramineuse fortune peuvent tout s'offrir. Le chanteur décide de racheter le club de Watford. Il en devient le propriétaire, mais également le président. D'aucuns y verraient un caprice de star, un mécénat passager, il n'en est rien. Il va rester à sa tête durant vingt-cinq années, est encore aujourd'hui «président honoraire à vie».

Lorsqu'il se lance dans l'aventure, le club abrite alors une équipe de seconde zone, de quatrième zone même. En 1969, le Watford FC s'était pourtant hissé en deuxième division anglaise, atteignant l'année suivante la demi-finale de la FA Cup (la Coupe d'Angleterre), avant de sombrer deux années durant et de retrouver le quatrième échelon. Englué depuis, il voit Elton John, et ses poches pleines, débarquer avec de grands espoirs en 1976.

L'ambition du chanteur est affichée d'emblée: faire de Watford une équipe parée pour la division d'élite (l'équivalent de la Premier League, instaurée en 1992). Sur le papier, c'est illusoire. Mais au tournant des années 1970, le football anglais est en pleine mutation, plein de surprises. Il s'apprête à entrer dans une ère chamboulant les hiérarchies, dans une décennie 1980 pleine de rebondissements et d'inversions des rôles. Mais pour le moment, il faut couler les bases. Ou plutôt les changer radicalement.

Dès sa première année en 1976-1977, Elton John renvoie le manager-joueur Mike Keen, après des résultats décevants. En quête d'un remplaçant, il se tourne vers Bobby Moore, immense joueur de West Ham proche de la retraite, légende du football anglais qui fut capitaine de l'équipe nationale lors de son unique sacre mondial en 1966. Mais si Bobby Moore connaît parfaitement le haut niveau, il n'a aucune expérience dans les méandres des divisions, où le jeu est très différent. C'est finalement le jeune Graham Taylor, qui a mené Lincoln City (club du centre-est de l'Angleterre) à la première place de la quatrième division en 1976, qui est choisi. Le projet l'attire, il débarque.

Une ascension en mode fusée

Le recrutement est malin. Le duo Elton John-Graham Taylor, aux tempéraments radicalement opposés mais finalement complémentaires, fait venir des joueurs tels que le gardien Steve Sherwood, le tout jeune défenseur central Ian Bolton, tout en s'appuyant sur des cadres d'avenir comme l'attaquant Luther Blissett (futur meilleur buteur de l'histoire du club) ou le meneur de jeu Ross Jenkins. Tous resteront fidèles à Watford durant de longues années. Lors de la saison 1977-1978, ils remportent la quatrième division. En 1978-1979, ils s'adjugent la troisième.

Cette même saison, le Watford FC réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du club, encore aujourd'hui: éliminer le grand Manchester United, chez lui à Old Trafford, au troisième tour de la League Cup (1-2), avant de se qualifier pour les demi-finales. Dans le dernier carré, ils seront battus par Nottingham Forest, l'un des meilleurs clubs au monde à l'époque, qui remportera la plus grande compétition européenne, la Coupe d'Europe des clubs champions (ancienne appellation de la Ligue des champions) en 1979 et 1980. Il y a pire comme bourreau des espérances.

En 1981, le Watford FC d'Elton John et Graham Taylor s'est encore maintenu en deuxième division. Un chauffeur de taxi, fan de football et occasionnellement recruteur, glisse à Graham Taylor le nom d'un jeune joueur talentueux, qu'il ferait bien d'aller observer. Il l'a vu jouer dans un quartier de Londres et son talent semble éblouissant. Il a 17 ans, est d'origine jamaïcaine et se nomme John Barnes. Recruté, propulsé en équipe première, il forme un duo offensif absolument redoutable avec Luther Blissett, participant à la montée du club pour sa première saison en tant que titulaire.

En 1982-1983, Watford démarre donc en première division, dans l'élite, en plein dans le rêve d'Elton John. Le club se paie même le luxe de remporter ses quatre matchs inauguraux, devenant leader provisoire du football anglais. Pour cette première, l'équipe termine la saison deuxième derrière Liverpool. Un exploit titanesque qui lui permet d'accéder à la Coupe de l'UEFA. Qu'une équipe fraîchement promue en première division anglaise atteigne ce Graal est inédit dans l'histoire.

Une tribune à son nom

Rien n'est jamais acquis dans le football. Rien. En 1984, Watford se hisse pour la première fois en finale de la FA Cup, face à Everton, et s'incline sur le score de 2-0. Le début de la fin. Trois ans plus tard, alors que le club se maintient toujours en première division, Graham Taylor part entraîner Aston Villa, autrement plus coté, et le talentueux John Barnes s'envole pour Liverpool, dont il deviendra un joueur majeur durant dix saisons. À l'issue d'une saison 1987-1988 de tous les bouleversements, Watford doit prendre l'ascenseur et retourne en deuxième division.

Désireux de passer la main financièrement, ayant délégué plusieurs fois ses fonctions à des personnes tierces, étant surtout parvenu à faire du Watford FC un club stable et ambitieux, Elton John vend le club tout en conservant son poste à la présidence, par intermittence certes. Les résultats passent en mode dents de scie durant les années 1990, jusqu'à une nouvelle relégation, au troisième échelon national, survenue à l'issue de la saison 1995-1996.

Jusqu'au début des années 2000, Watford fait des aller-retours entre les divisions (et effectue un bref retour en Premier League en 1999). Le football a radicalement changé. Les masses salariales ont explosé, augmentant les investissements risqués, mettant en péril la stabilité de clubs moins armés financièrement. Conscient du besoin de renouveau, fatigué –peut-être– de ces vingt-cinq années de présidence, Elton John lâche les rênes du club en 2001 et en devient tout de même président honoraire à vie.

Il continue, encore aujourd'hui, à honorer le Watford FC de sa présence au stade, s'est produit plusieurs fois en concert dans l'enceinte de Vicarage Road, notamment pour récolter des fonds en vue d'aider le club. Il commente toujours, avec parcimonie et distance, les résultats de l'équipe, qui brille notamment dans les coupes nationales (avec un retour en finale de FA Cup en 2019).

Watford a aussi marqué les esprits il y a une décennie: dans la lutte pour la remontée en Premier League, son opposition face à Leicester en mai 2013 est considérée comme l'une des fins de match les plus folles de l'histoire de ce sport. Après un retour dans l'élite entre 2016 et 2020 et un nouvel aller-retour ensuite, Watford évolue en deuxième division pour l'actuelle saison 2022-2023.

Le Watford FC n'a en rien oublié son histoire, est conscient de la prouesse d'Elton John et de son apport historique. En décembre 2014, l'une des quatre tribunes de Vicarage Road a été nommée Sir Elton John Stand. Le chanteur y a son siège attitré, qu'il occupe toujours du haut de ses 76 ans.