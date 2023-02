«Il a une rage, non envers sa femme, mais envers la maladie»

Temps de lecture: 7 min

Face à la cour d'assises d'Indre-et-Loire où Pierrot, 88 ans, comparaît pour meurtre sur conjoint, la présidente lève la tête vers la salle: «Nous n'avons pas de partie civile dans ce dossier. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait aujourd'hui se constituer partie civile?» Silence. «Non? Bien…»

Annie, la petite sœur de Marcelle, avait bien hésité, au début. Mais elle a rapidement renoncé: «Ça servait à rien, souffle-t-elle, de raconter à un avocat quelque chose qu'il n'aurait pas pu retranscrire.» Elle ne l'aurait fait que pour avoir accès au dossier, de toute façon.

Mais un procès sans partie civile crée «un manque profond» dira l'avocat général Pierre Gérard, précisant: «Le débat judiciaire est plus élevé quand on multiplie les points de vue.»

«Elle est partie toute seule, je me considère comme un lâche»

À son arrivée en détention, Pierrot a été «surpris». «La greffière était atterrée de me voir là», raconte-t-il. Au quartier des arrivants de la maison d'arrêt d'Orléans-Saran, on lui a trouvé une cellule pour lui seul. La télévision ne marchait pas. Tous les jours, les surveillants insistaient pour qu'il sorte en promenade, mais ça ne lui disait rien.

Un matin, la surveillante en chef est passée. Elle lui a parlé du soleil, dehors. «Allez, à ma prochaine pause cigarette, je viens vous chercher!», lui a-t-elle promis. Dans la cour de promenade, elle a fait des tours avec Pierrot. C'était vrai qu'il faisait beau. Il a commencé à parler un peu. Depuis, il voit deux psychologues toutes les semaines: «Sans elles, je ne serai pas là», dit-il le menton tremblant. L'une des craintes exprimées par l'institution judiciaire, rappelle la présidente Aude Cristau, était que Pierrot se suicide.

Dans le box des accusés, l'homme de 88 ans hoche la tête. «On serait parti tranquillement, sans rien dire à personne… Mais là, à quoi ça va servir tout ça? Mobiliser tout le monde, pourquoi?», pleure-t-il en jetant un bref regard vers la salle. «Ça ne me la rendra pas… Ça ne me rendra pas ma Marcelle!» À Annie, sa belle-sœur, il a dit un jour: «Je n'ai raté qu'une seule chose dans ma vie, c'est mon départ.»

Dans une lettre datant de juin 2020, Pierrot écrivait à Lydie, sa voisine et la maire adjointe de Francueil: «Je vous demande pardon d'avoir porté atteinte à notre quartier dans notre tentative de partir ensemble, avec Marcelle. [...] Je suis en prison pour avoir assassiné Marcelle. J'ai loupé notre départ. Il faudra qu'elle m'attende encore un peu.» Quand la présidente l'interroge, Pierrot assure qu'il «était normal qu'[il] aille avec elle». «Je voulais pas passer un jour sur Terre sans elle…» Il réprime un sanglot, le poing serré contre sa poitrine. «Maintenant qu'elle est partie toute seule, je me considère comme un lâche.»

«Je ne pense pas qu'elle aurait voulu aller dans un endroit pareil»

Pierre Gérard, l'avocat général, était d'astreinte ce week-end de mai 2020. Il a découvert les faits le matin du dimanche 24, avant que le dossier ne parte entre les mains des magistrats de permanence. «J'ai espéré jusqu'au dernier moment qu'un autre collègue prenne la relève, admet-il avec sincérité. C'est un fond de tristesse.» Il en est certain: au printemps 2020, Pierrot «ne s'en sort[ait] pas». Mais qu'en était-il de Marcelle?

La présidente de la cour d'assises demande au médecin légiste: Marcelle était-elle «en fin de vie»? «Absolument pas, répond le médecin. On n'est pas dans une situation de soins palliatifs. On était dans une phase de déclin. On pouvait la soulager, mais on ne pouvait pas la remonter. D'autant plus qu'on avait proposé une institutionnalisation, donc une perte de repères…»

Marcelle pouvait encore marcher, s'habiller, et prendre sa douche seule. On demande alors à Annie, elle qui la connaissait bien, si sa sœur Marcelle aurait accepté d'être en Ehpad. Annie hoquette. «Non. Non, non… Je ne pense pas qu'elle aurait voulu aller dans un endroit pareil. Mais être à la maison, chez elle, avec son mari. Ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre.»

Ce sont deux discussions différentes. Pierrot et Marcelle avaient-ils parlé d'un double suicide? Ou de l'hypothèse dans laquelle l'un des deux serait handicapé, et l'autre l'aiderait à partir?

«On n'a pas parlé des choses comme ça…, répond Pierrot.

— Est-ce que cette période de Covid, ce contexte sanitaire, vous a poussés à avoir à nouveau cette discussion?

— Non, à partir du moment où elle était malade on n'en a plus reparlé.

— Elle n'était plus en état de donner son consentement?

— Ah non, non…», dit-il sans se défausser.

«Elle aurait dû être hospitalisée. Mais avec l'état sanitaire…»

L'expert psychiatre Roland Coutanceau explique: «Il a une rage, non envers sa femme, mais envers la maladie.» À la fin de sa déposition, le médecin légiste soupire, épuisé par sa journée de garde: «Idéalement, elle aurait dû être hospitalisée. Mais avec l'état sanitaire, le nombre de lits en gériatrie…»

Un instant, il hésite: «Le système d'hospitalisation actuel a ses limites. Y a pas de lits d'hospitalisation. Il faudrait, pour les personnes âgées en gériatrie, faire des bilans en amont. Mais trouver une place temporaire, c'est infaisable. Absolument infaisable. C'est donc des jours dans les couloirs des urgences, ou des allers-retours à la maison. Vous ajoutez à ça la situation du premier semestre 2020…»

Lydie, la voisine de Marcelle et Pierrot, travaille en pharmacie. Face à la cour, elle insiste à son tour: «La situation était anxiogène du fait du manque d'accès aux soins.» Elle parle de la souffrance des aidants. «C'est un accompagnement physique et psychologique. Ce sont des métiers. Et l'aidant n'a pas toujours les clés. Dans le cas de Pierre et Marcelle, personne n'était là pour le voir. Un des premiers signes est l'épuisement.»

Dès l'été, le conseil scientifique avait alerté sur les risques psychosociaux liés aux conséquences de l'épidémie et du confinement. À l'automne 2020, Santé publique France publiait une enquête sur la santé mentale des Français, faisant état d'«une nette augmentation des états anxieux». Marion Leboyer, responsable du département universitaire de psychiatrie au Centre hospitalier universitaire Henri-Mondor à Créteil, confiait quant à elle à Reporterre, en novembre 2020: «Nous nous attendons à une multiplication par trois des dépressions sur l'ensemble de la pandémie.»

Dans une tribune au Monde, le psychiatre Serge Tisseron expliquait également, en octobre de la même année, que «le déni de l'importance du lien social pour la santé psychique, manifesté tout au long du premier confinement, à la fois dans les mesures prises et la façon de les présenter, a déjà eu des effets désastreux».

«Quand il y a un survivant, c'est toujours l'homme»

Quand ils ont compris ce qu'il se passait dans la maison de Pierrot et Marcelle, leurs amis Frédéric et Carmel ont bravé l'interdiction de sortir du département et de se déplacer au-delà d'un rayon de 100 km. Ils ont roulé jusqu'en Eure-et-Loir. «On culpabilise de pas avoir fait assez, regrette Frédéric à la barre. On pouvait pas se douter, mais on a trop attendu. On a trop attendu.»

«L'état de dépression altère la lucidité», précise le psychiatre Roland Coutanceau, qui ajoute: «En criminologie, il y a des gens qui n'auraient jamais tué une mouche et qui commettent le pire dans un état dépressif.» Il ne remet pas en cause la volonté de mourir de Pierrot. Il dit que l'acte de mort et la violence qui va avec est un moment où l'on reprend vie soi-même, «comme un instinct de survie qui refait surface».

L'avocat général parle de son expérience: dans sa carrière, il a vu plusieurs cas de suicides à deux. Mais il n'a jamais vu de femme tuant son mari avant de se donner la mort. «Quand il y a un survivant, c'est toujours l'homme», signale-t-il. À l'écran, le docteur Coutanceau acquiesce: «C'est une question psychosociologique. Sociologiquement, statistiquement, les hommes sont plus violents que les femmes. Les androgènes ne sont pas une excuse, mais il faut le réaliser.»

«Marcelle n'aurait pas voulu qu'on abandonne Pierrot»

En détention, Pierrot dessine des portraits de Van Gogh. Au cours des trois dernières années, il a fait plusieurs demandes de remise en liberté. Il voulait s'occuper de sa maison, qui a été cambriolée pendant l'instruction. Marcelle, à la fin, cachait ses bijoux un peu partout. Il espère les retrouver. C'est la dernière chose qu'il lui reste à faire. Mettre sa maison en ordre et «payer pour ce qu'[il a] fai[t]».

Il ne connaît pas sa date de sortie, bien sûr, mais quand il sortira, il se rendra à la cathédrale de Chartres où il a fait sa communion en juin 1945. C'était le lieu de leur dernier séjour avec Marcelle, en 2019: «Il y avait un petit rayon de soleil, c'était formidable.» À la maison, il montera tout de suite dans la chambre, «pour réaliser». Dans le box des accusés, ses mains tremblent: «Ça va vous paraître bizarre, mais les taches de sang sur les draps je veux les découper, les brûler et répandre les cendres dans le jardin… pour qu'il reste quelque chose d'elle dans la maison», dit-il la gorge serrée.

La veille, à la barre, Annie était rouge de tristesse contenue. La présidence avait tenté de la rassurer, de lui dire qu'elle n'était entendue qu'en tant que simple témoin. On ne lui demandait pas de se justifier. On voulait juste savoir: pourquoi avait-elle trouvé un avocat à Pierrot, et pourquoi lui écrivait-elle en détention? «C'est avant tout pour ma sœur», avait répondu Annie.

Elle s'était tournée un instant vers le box des accusés et s'était alors mise à se pincer les lèvres très fort, pour empêcher les larmes de couler. «C'est avant tout pour ma sœur», avait-elle répété. «Pierrot ça fait trente-huit mois qu'il est là, sans Marcelle. Cela peut peut-être choquer, mais Marcelle n'aurait pas voulu qu'on abandonne Pierrot.»

Le 25 janvier 2023, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné Pierre, dit Pierrot, à huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Marcelle. L'altération du discernement a été retenue.