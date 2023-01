Vivement lundi: les soldes

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Claustrophobes, attention: cette chronique a été entièrement écrite dans une cabine d'essayage d'un demi-mètre cube au moment d'essayer un pantalon trois fois trop cher et deux fois trop petit, mais que je vais sûrement devoir acheter car il est soldé à 12% et que je suis techniquement coincée dedans au niveau du boule. À un moment du shopping, mieux vaut passer à la caisse qu'appeler les pompiers. Croyez-moi, j'avais testé l'inverse chez Zara avec un débardeur en juin 2008. Plus jamais ça.

C'est donc le début des soldes, période où l'on achète, avec l'argent que l'on n'a pas vraiment, des vêtements qui ne nous vont pas vraiment non plus, mais auxquels on semble ne pas pouvoir résister, comme un chant des sirènes mais probablement en polyamide, probablement cousu par un enfant, probablement ouïghour.

Une bien belle période donc qui, comme les épidémies de gastro-entérite, revient au minimum deux fois par an, un coup quand il fait froid et un coup quand il fait chaud. Et tout comme la maladie qui nous fait sous-louer les water-closets les plus proches, les soldes peuvent aussi tomber sur le coin de nos têtes et, du reste, à n'importe quel moment. Pas forcément quand on ne s'est pas bien lavé les mains, mais plutôt quand les grandes enseignes ont besoin de place sur ces présentoirs qui voient passer plus de nouvelles fringues chaque mois qu'une reine d'Angleterre en toute une vie.

Pas pour rien que certains cherchent des solutions face à cette avalanche de textiles qui ont, sur l'environnement, le même impact que chaque prise de parole du tout récemment mis à l'écart président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, sur la décence et l'élégance. Noël qui, malgré son prénom, n'est pas un cadeau pour l'humanité. Les femmes et les anciens champions du monde distributeurs de coups de tête peuvent en témoigner les premiers.

Quand je dis que certains cherchent des solutions, j'ai pas dit forcément de bonnes solutions, ou en tout cas pas des solutions dans les bons timings, comme par exemple cette histoire d'uniforme à l'école, remise au centre du débat par un parti qui pue et une première dame qui d'habitude, à cette période, fait la tournée des hôpitaux avec de la petite monnaie et Didier Deschamps. Je comprends qu'elle ait eu envie de changer un peu ses activités du mois de janvier, mais je lui suggèrerais plutôt la pratique de la marche nordique ou de tous ces puzzles qui doivent lui rester du confinement. Dans les deux cas, peut-être sans Didier Deschamps.

En tout cas, loin de moi l'idée de vous juger si ce week-end vous allez faire les magasins pour vous acheter des choses soldées, car on trouve, c'est vrai, parfois des affaires à faire et des pourcentages si haut que les dirigeants du Parti socialiste en font des claquages aux cornées, tellement ils n'ont pas vu des chiffres si haut depuis longtemps.

Moi-même, il n'est pas impossible que j'aille faire des emplettes, même si depuis les soldes d'hiver en 2016 je me méfie: cette fois là, j'avais acheté un chien soldé à 50%, true story, et je peux vous dire que, elle est actuellement à mes pieds et pue, ronfle, pète et bave à 100%.

Allez, vivement lundi.