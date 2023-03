Vivement lundi: le service national universel

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Dans un tout petit plus d'un mois, j'aurai 38 ans. Ça ne me réjouit pas totalement bien sûr, puisqu'on vit dans un monde où l'on propose aux femmes des solutions pour lutter contre le vieillissement dès la première seconde où la puberté leur a foutu la paix. Mais je dois reconnaître que je suis assez heureuse de ne pas avoir vingt ans de moins en ce moment.

D'abord parce que je serais probablement en train de faire la queue aux Restos du cœur, entre tous ces gens de moins d'un quart de siècle qui constituent la moitié des personnes qui s'y rendent, pour trouver de quoi manger. Mais surtout pour une raison beaucoup plus dramatique voire, n'ayons pas peur des mots, tragique: ma ministre de tutelle serait Sarah El Haïry. Pire d'ailleurs, ce serait ma secrétaire d'État [chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU), ndlr], parce qu'apparemment tout plus jeune président qu'il est, Emmanuel Macron pense que les gens qui ne votent pas ne méritent pas un vrai ministre.

Bref, en matière de pénibilité des jeunes années, je peux vous dire que toutes les crises d'acné sur le bout du nez et la veille d'une boum chez ma copine Steph' où y aura peut-être Kévin de la 5ème 2 et presque sûr Kévin de la 5ème 5 sont des souvenirs plus doux à l'âme que l'idée de devoir envisager de passer douze jours dans un département tiré au hasard, à me lever aux aurores, à manger des frites et à apprendre le onzième couplet de «La Marseillaise», tout ça pour servir d'écran de fumée à une ministre en manque d'activité et d'inspiration. Ce qui tend au pléonasme avec ce gouvernement, j'en conviens.

Plutôt que d'emmerder les jeunes gens avec l'idée d'un SNU obligatoire, alors qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir une planète vivable dans une petite décade, la secrétaire d'État aux gens qui ne votent pas encore pourrait, peut-être, elle aussi manger des steaks tartare à 5h du matin entre deux séries d'abdominaux option fessiers d'acier? Visiblement, c'est un truc qui se fait dans ce gouvernement. Bouffer de la viande à même la bête ou presque, et tremper jusqu'aux naseaux dans les conflits d'intérêts ont même l'air d'être des critères d'embauche, si j'en crois l'organigramme en place depuis juin 2022.

Bref, pas mécontente de:

Ne pas être une vache mangée comme un bol de Chocapic par un ministre producteur de couleuvres à avaler; Ne pas être lycéenne et finir dans un mouvement de foule à la chorégraphie aussi molle que les convictions d'un député Renaissance, tout ça pour divertir un préfet qui aurait sûrement préféré qu'on lui installe la fibre dans son département.

Pas mécontente non plus de ne pas être professeure et de voir qu'on injecte des millions dans des pestacles de fin d'année mal gaulés, qui n'ont rien à envier aux heures les plus sombres des lipdubs de l'UMP. Nadine Morano et son déhanché en moins.

Pas mécontente, enfin, de ne pas être une nappe phréatique ni une femme dans les bureaux de la FIFA à Paris. Dans les deux cas, 2023 sera une année sans doute aussi catastrophique que tout ce qui sort de la tête de Madame Pas-la-ministre-des-jeunes, pas le cul sorti des ronces.

Allez, vivement lundi.