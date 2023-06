Vivement lundi: Roland-Garros

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Parfois dans la vie, tu prends quelques instants pour contempler le cours de ton existence et tu te dis que tu fais quand même un métier plutôt sympa, que c'est plutôt chouette de se dire qu'à la case «profession des parents», tes hypothétiques enfants pourront mettre «stylo quatre couleurs».

Tu profites de cette petite minute de brainstorming avec toi-même pour te dire que c'est aussi plutôt des bons choix qui t'ont menée à être assez tranquillou pour envoyer à ton chef des messages disant «Yo on fait Roland-Garros cette semaine pour la chronique?».

Même que l'espace d'un instant, dans l'incrédulité et l'innocence la plus totale, tu te dis que la vraie difficulté de ton boulot finalement, c'est de se mettre à bosser alors qu'il fait un temps à faire une sieste digestive à l'ombre d'un platane centenaire dans un jardin public.

Et aussi de ne pas mettre deux «l» à «Roland» ni un seul «r» à «Garros».

Et puis, patatra.

Ton téléphone vibre, un push tombe, un souffle se coupe, un estomac se tord un peu, et te voilà coincée dans une semaine pendant laquelle un fou a poignardé de tout petits enfants mais pendant laquelle toi, tu vas devoir écrire sur des gens qui, deux par deux ou quatre par quatre, s'envoient une balle aussi rebondissante que fluorescente en poussant des cris idiots, le tout sur un terrain qui tache tellement les godasses et les chaussettes que même les vizirettes vont se retrouver en fin de droit à Pôle emploi.

Et d'un coup, ce petit recul que tu as pris pendant quelques instants sur ton existence et tes choix de vie te permet de conclure que certes, ton métier est chouette, mais que parfois, il est aussi tendu qu'un ace reçu en pleines incisives.

Car oui, Roland-Garros c'est un rendez-vous sportif important, mondialement. Bien sûr, la dernière fois qu'un Français a gagné le tournoi c'était du temps du premier mandat du premier président socialiste, c'est vous dire si ça date. Pour vous donner une idée de combien c'est long depuis cette victoire, dites-vous qu'à l'époque, la pointe technologique, c'était l'ancêtre du Minitel. C'est si loin qu'à cette époque préhistorique, y en avait même pour dire que le Yannick, il était quand même un peu trop foncé pour vraiment être français.

Heureusement, depuis, tout a bien évolué et le Minitel, c'est de l'histoire ancienne.

Mais comme souvent je m'égare, même si cette fois, j'avoue, je le fais un peu exprès. Pour être honnête, il n'est pas facile d'être drôle ou mordante, ou, soyons fous, spirituelle, quand on vient de passer plus de vingt-quatre heures à essayer de ne pas tomber sur une immonde vidéo montrant l'indicible.

Il n'est pas facile d'écrire et de rester légère quand une boule de feu fait le yoyo entre la gorge et les tripes.

Mais comme justement, mon métier n'est pas députée de la majorité, (qu'Athéna et Bouddha m'en préservent), je n'utiliserai pas cet horrible drame pour justifier un agenda personnel –dans mon cas, aller siroter un milk-shake vanille supplément pollen en attendant l'heure de noyer tout ça dans un spritz aussi orange qu'un ciel new-yorkais.

Je finis donc ce texte en pensant à ces tout petits humains qui ont basculé dans une drôle de vie depuis hier, et dont les blessures vont hélas servir à nourrir de bien vilaines actions et déclarations.

Je leur souhaite de guérir vite et de rester le plus longtemps possible des enfants.

Si besoin, ils pourront toujours faire «stylo quatre couleurs» quand ils et elles seront grands.

Vivement lundi.