Vivement lundi: la retraite

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Tout d'abord, permettez moi de vous souhaiter une bonne nouvelle rotation de la Terre autour du Soleil, parce que contrairement à tout le reste c'est un truc qui n'a pas tellement augmenté avec l'inflation. Juste d'une année, comme le veut la tradition.

Bref.

Nous ne sommes même pas au bout de la première semaine de cette nouvelle année 2023 et déjà, un mot se retrouve sur toutes les lèvres, comme coincé entre deux incisives et sans doute pour pas mal de mois encore. Ce mot ce n'est pas «frangipane», puisque la galette des rois qu'on commence à manger officiellement depuis hier (et qu'on ne digérera complètement qu'à la mi-avril) n'a pas un avenir très assuré.

Car oui, crise de l'énergie faisant, la prochaine fournée de pâte feuilletée sera certainement un peu trop al dente pour être considérée comme propre à la consommation. On sort à peine la tête de l'eau d'une pandémie mondiale, ce n'est pas pour plonger à pieds joints dans une épidémie de gastro-entérite nationale. Et ne serait-ce que d'un point de vue technique, personne n'a envie de chercher la fève à coup d'épuisette dans la pâte parce que le boulanger aura préférer garder quelques kilowatts pour se chauffer ses miches à lui.

Ce mot ce n'est pas non plus «numéro vert», puisque le président actuel, sans doute troublé par sa couleur et pensant probablement être face à une solution écologique pour assurer la sauvegarde de la biodiversité, s'est empressé d'en dire du mal et d'en souhaiter la destruction la plus rapide et efficace. En 2023, après avoir proliféré partout, le numéro vert risque donc de devenir une espèce menacée, comme finalement n'importe quelle créature ayant vécu en même temps que l'homo sapiens. Qui aurait pu le prédire?

Non, ce mot c'est tout simplement «retraite».

Alors la retraite, qu'est-ce que c'est? Ouvrons un dictionnaire un instant pour nous pencher sur sa définition exacte. Oui, je sais, plus personne n'a de dictionnaire à la maison, mais ouvrons-en un quand même:

«Retraite, mot féminin, du latin “retraitus” qui signifie “s'asseoir sur un banc et parler avec les pigeons”.»

Bon ok, je n'ai moi-même pas de dictionnaire sous la main, vous l'aurez compris.

Plus sérieusement, s'il fallait définir le concept de retraite, il faudrait replonger dans nos souvenirs d'enfance et en particulier d'école. Car oui, pour la plupart d'entre nous, la retraite, ce sera comme une sorte de récréation de l'existence. L'équivalent, dans la vie de chacun –dès lors qu'il ou elle a assez d'annuités en tout cas–, de la cloche qui sonne sous le préau à 16h30.

Libérés, délivrés. La retraite, c'est la même chose que d'être récompensé d'une heure de dessins animés japonais à la télévision en mangeant des céréales à même la boite, pour avoir tenu huit heures enfermé entre les quatre murs d'une école. Mais pour les grandes personnes.

Sauf que depuis quelques temps, il est question de partir à la retraite à peine plus jeune qu'un pape mort, et il faut reconnaître que ça donne une autre ambiance à la récréation et aux céréales avalées devant Goldorak. Car oui, il est compliqué de faire du scrapbooking ou des concours de puzzle ou juste de glandouiller peinard avec les mains pleines d'arthrose. Mais ça, le président quadragénaire n'a pas l'air de le comprendre.

Qui aurait pu le prédire?

Tout le monde.

Allez, vivement lundi.