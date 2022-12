Vivement lundi: le 31

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Allez savoir pourquoi, l'être humain est parfaitement capable de fonctionner 364 fois de suite sans le moindre problème et puis d'un coup, à la 365e, le mécanisme se grippe: le voilà dans l'impossibilité de faire grand-chose normalement. Douze mois durant, on lui dit de boire 1,5 litre d'eau chaque jour pour assurer le bon fonctionnement de son organisme; douze mois durant il le fait; et pouf, le 31 décembre, le voilà qui ne boit plus que du champagne, même pour se laver les dents, histoire de roter jusqu'en 2028.

Pareil pour les repères spatio-temporels: on passe cinquante-deux semaines à lui expliquer que sur sa montre, la grande aiguille indique les minutes et la petite les heures, mais voilà qu'il ne sait plus lire sur une pendule autrement qu'en criant les secondes à rebours, comme un micro-ondes qu'une fée bien mal inspirée aurait transformé en vrai petit garçon d'un coup de baguette magique.

Bref, nous voici donc le 31 décembre, dernier jour d'une année qui, dois-je vous le rappeler, nous aura volé deux reines d'Angleterre, Elizabeth II et Vivienne Westwood, mais aussi un roi du football, Pelé, un autre des ténèbres, Pierre Soulages, sans oublier un empereur des émotions sur pellicule, Jean-Louis Trintignant, et un des émotions sur papier, Jean-Jacques Sempé. Et même le prince de Peau d'Âne, Jacques Perrin.

Autant dire que l'année 2022 nous a presque autant couru sur le haricot que 2016, qui avait créé une hécatombe dans les walkmans en nous piquant, en douze mois, David Bowie, Prince, Léonard Cohen et George Michael. Heureusement qu'il n'y a pas de loi interdisant de danser sur les chansons des morts, sinon les mariages de 2023 ne passeraient que des version extended de cent-douze minutes des «Lacs du Connemara». Et je vous rappelle qu'en 2022, on a déjà vu se produire une horrible guerre tout près de chez nous, ce n'est peut-être pas la peine de continuer dans les drames et les abominations.

Quand je parle d'abominations, je ne fais pas référence au score de la candidate socialiste à l'élection présidentielle du mois d'avril, car le statut d'abomination exige, de façon contractuelle, de dépasser les 2%, pour sortir de la marge d'erreur le faisant basculer dans le néant.

Mais je m'égare.

C'est donc la dernière chronique d'une année qui, au gré des canicules pesantes, des rames de métro bondées et des tweets d'Elon Musk, nous aura tous mis un peu au tapis, comme un champion de kick-boxing qui aurait croisé coup sur coup une activiste suédoise et une pizza roumaine. Mais nous sommes toujours là, comme Valérie Pécresse et sa cagnotte.

Il me reste à vous souhaiter de passer de belles dernières heures d'une année 2022 qui nous aura certes piqué pas mal de gens talentueux et d'arbres dans les forêts des Landes, mais qui nous aura aussi un peu rendu le goût d'une vie où l'on se retrouve, où l'on se refait des bises même si ça pique les joues, et où les sourires et les postillons ne sont pas forcément coincés sous des masques cousus dans de vieux slips.

Une année 2022 où j'ai, pour ma part, trouvé l'amour. Et c'est pas Valérie Pécresse. Ni un vieux slip.

Bon réveillon.

Prenez soin de vous.

Et vivement lundi.