Vivement lundi: la mer

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

La mer, qu'on voit danser, le long des golfes clairs, a des reflets de corps de migrants.

Ouais pardon de plomber un peu l'ambiance et pardon de faire boire la tasse aux aficionados de Charles Trenet, hein, mais depuis mercredi j'ai un peu beaucoup cette chanson dans la tête. Le fou chantant avait, lui, décrit la mer avec des «reflets changeants», mais moi je trouve que justement, à force de brasser plus de migrants que de microplastiques, la mer, elle commence à être pas très changeante du coup, voire pas versatile du tout, et même plus constante que l'obsession du président Macron pour la carrière de Kylian Mbappé, ou la réponse «je sais pas» dans la bouche de Marlène Schiappa.

Car oui, vous le saviez sans doute déjà, tout en essayant de ne pas trop y penser l'été au moment d'y faire quelques brasses plus ou moins coulées, mais la mer est pleine à ras bord de ces plastiques qui petit à petit sont devenus microscopiques. Si vous voulez, on a assez de micro-billes qui coulent de nos douches vers l'océan pour faire un peeling profond aux cinq continents.

La mer globalement, c'est une grande étendue d'eau, vaste, si vaste qu'on pense pouvoir y cacher tranquillou billou tout ce qui ne va pas sur terre. Dont la question du traitement des migrants.

«Migrants», c'est un mot qu'on utilise beaucoup trop, un peu comme les plastiques à usage unique, et qui sert principalement à ne pas dire qu'on parle en fait d'enfants de tous les âges, de tout petits bébés juste sortis du ventre maternel, de leurs parents effrayés, de leurs grands-parents épuisés. «Migrants», c'est magique et ça permet de faire comme si on ne parlait pas d'êtres humains, tout simplement.

Le pire, c'est que ça marche assez bien et on arrive à ne presque plus s'émouvoir de voir circuler sur et sous la mer des bancs de migrants, et à ne pas être plus bouleversés que ça quand l'eau de mer devient leur cimetière. Après tout, avec le réchauffement climatique, certaines espèces de poissons se font la malle. La Méditerranée, qui chauffe comme si elle était posée sur une plaque à induction, se remplit de poissons qui viennent élire domicile dans des écosystèmes qui ne sont pas les leurs, au même moment où l'Atlantique se vide de baleines qui étaient pourtant chez elles.

Pauvres baleines, il y a de quoi se cacher à l'eau. Et pourtant, est-ce un sort plus doux que celui de ces dauphins et autres bélugas qui sont désormais, en plus d'être des espèces menacées, des troufions technologiques du dictateur Poutine? N'était-ce pas déjà assez pénible d'être massivement chassés, alors que c'est interdit, pour servir d'apéritifs à des gens qui n'ont jamais entendu parler des TUC et autres chips arôme «pastèque», «vin chaud» ou bien encore «gigot de sept heures»?

La mer a connu une semaine compliquée, comme presque toutes les semaines si on est tout à fait honnêtes. Mais fort heureusement pour son seuil de pollution aux plastiques et autres métaux lourds, Silvio Berlusconi n'avait pas couché sur son testament l'envie de voir sa dépouille jetée dans l'Adriatique. Un bain à remous sur-siliconé aurait eu sa préférence.

Bref, la mer n'est pas une poubelle.

En revanche, le manque d'humanité qui nous grignote schlingue pas mal et précède un peu trop à mon goût la montée des océans.

N'oubliez pas vos brassards.

Vivement lundi.