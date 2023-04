Vivement lundi: le mariage

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

«Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage.»

Oui oui, c'est vrai.

Nous sommes cependant samedi et, à l'heure où sont publiées ces lignes, je suis en train de me marier en plein Paris, car en matière de bilan carbone, c'était plus raisonnable.

Oui oui, c'est vrai aussi.

Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, malgré des demandes répétées, j'ai écrit cette chronique hier, avant même de savoir si:

mon futur époux n'allait pas développer une pharyngite foudroyante l'empêchant de prononcer le fatidique «oui» qui va sceller son destin; le Conseil constitutionnel allait ou non me faire un merveilleux cadeau en rejetant la réforme des retraites.

Certes, ce n'était pas sur notre liste de mariage, coincé entre un ensemble de pinces à escargots alors qu'on ne mange pas de gastéropodes et de magnifiques savonnettes pour invités siglées de nos initiales. À ce propos, quelle tristesse de ne pas m'appeler Zoé ou Zélie et lui Olivier-Benoit. Oui je suis désormais une femme mariée, mais j'aurais toujours un humour de sociétaire des «Grosses Têtes».

Bref, voilà, nous sommes donc un samedi de 2023, la planète alterne entre la crise d'asthme, la grande soif et le malaise vagal, et pourtant, des gens comme lui et moi sommes encore assez fous pour aller deux par deux, devant le ou la maire de leur choix et, face à de merveilleux témoins, signer un contrat qui officialise leur amour et pose le constat suivant: dans cette vie compliquée où le quotidien est rythmé, entre autres choses, par les cacas nerveux d'un ministre de l'Intérieur, il faudra désormais penser à l'autre autant qu'à soi. V'là le concept complètement siphonné dont même la start-up nation n'aurait pas eu l'idée.

Les époux se doivent fidélité, assistance et secours, et surtout d'avoir toujours sur eux de quoi faire un Spritz bien frais, au cas où un membre de ce gouvernement déciderait que l'Unicef est un groupuscule sectaire altermondialiste à dissoudre. Laissez leur une ou deux semaines, ça ne devrait plus tarder.

Bref, le mariage, c'est un truc presque aussi chelou que Jacqueline Gourault membre du Conseil constitutionnel, et pourtant, en tout cas pour ma part, c'est un concept qui est tout en évidences. Le mariage hein, pas Jacqueline.

Bien sûr, le mariage est une institution qui a un peu perdu de sa superbe avec les siècles. Bien sûr, ça n'a pas aidé de pouvoir opter depuis vingt-quatre ans pour une version Canada dry en se pacsant à tout-va. Bien sûr, dans un monde où l'on fait des fêtes pour son divorce, un monde où le bientôt couronné roi Charles III en est déjà à sa deuxième femme et n'est pas si loin de faire de la concurrence à un certain Henri VIII et je retiens deux, le mariage semble comme porter plainte contre un membre de la Brav-M: inutile et fatigant.

Et pourtant, quel merveilleux rempart à toute la violence du monde que de se créer son petit abri antiatomique à deux. Pour commencer.

Alors à tous les futurs mariés et futures épouses de la journée, de la semaine et de l'année, je souhaite des confettis à la pelle, des pelles sous les confettis, de la justice sociale au kilo, et du bonheur au litre. Et la démission de Gérald Darmanin.

Vivement lundi, et tous les autres jours avec mon mari.