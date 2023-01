Vivement lundi: la grève

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Vous allez dire que j'ai un peu trop de temps libre –et vous aurez tort, car je n'ai même pas encore eu l'occasion de regarder la saison 5 de The Crown, sortie en novembre dernier–, mais jeudi dernier, première journée de mobilisation intersyndicale et donc jour de manifestation d'ampleur, je suis allée me balader, non pas dans le cortège mais sur Wikipédia.

Je n'ai rien contre les manifestations (sauf peut-être la marche de demain, qui fait semblant de soutenir la vie pour en fait plomber le quotidien et les droits des femmes), mais j'ai horreur de la foule et mes cheveux peuvent sentir la merguez trois semaines durant si je passe devant un stand où on en grille.

Alors vous comprendrez que je n'ai pas trop d'autre choix que de rester chez moi. Surtout que bon, The Crown m'attend, quoi. Et puis pardon, mais y aura jamais assez de sous-pulls en Thermolactyl chez Damart pour me laisser la possibilité d'envisager de piétiner dehors par 1°C, avec option neige fondue qui vient coller à la truffe, offerte par la maison comme un verre de kir tiède.

Bref, enroulée dans du pilou de la tête au slip, j'ai donc parcouru les internets en me demandant d'où venait l'expression «faire grève». Car pour moi, la grève c'est plutôt l'endroit où les cétacés viennent s'échouer quand le climat se dérègle ou quand ils se souviennent que le préfet Lallement est désormais secrétaire général de la Mer.

La grève c'est un banc de sable qui gratte les fesses près d'une étendue d'eau. C'est pas la définition exacte du Petit Larousse mais ça permet de se donner l'idée que la grève, c'est pas une semaine de vacances aux Baléares et que la grève c'est pas le sable fin et chaud qui vient vous caresser les miches pendant que vous vous désaltérez d'une noix de coco coupée en deux. La grève, c'est plutôt du café un peu trop fort pour qu'on se fasse endormir par une mesurette gouvernementale ou, pire, un numéro vert. Café qu'on sirote pour se réchauffer avant le départ du cortège.

Oui, tout ça pour dire que la grève, c'est pas rien. Même si la langue française est une étrange et facétieuse créature qui peut mettre sous un même mot un «terrain plat formé de sable et de gravier situé au bord de la mer ou d'un cours d'eau» et, en même temps, comme dirait l'autre, un droit fondamental du travailleur, c'est pas rien du tout.

Le droit de faire grève donc, c'est le droit d'être le sable qui gratte les fesses d'un gouvernement. Le droit d'être le petit tas de gravier coincé dans la chaussure bateau d'un président qui, quoi qu'il arrive, prendra sa retraite à pas tout à fait 50 ans, vu qu'il est né à la fin d'un mois de décembre et que son pot de départ aura lieu dans les premiers jours d'un mois de mai.

Le droit de bloquer un pays pour faire remarquer qu'il marche beaucoup moins bien quand ceux qu'on presse comme des citrons coupent le robinet à smoothies.

Le droit de rappeler que non, en avril dernier on n'a pas voté pour la retraite à 64 ans, mais contre la possibilité de voir un parti d'extrême droite à la tête du pays.

Pas tout à fait la même chose Manu.

Je vous laisse, je vais ouvrir un stand de merguez finalement.

Vivement lundi.