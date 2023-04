Vivement lundi: le gouvernement

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Quand j'étais petite fille, puis adolescente, à la télé le soir il y avait «Les Guignols de l'info». C'était comme de la vie politique, mais avec des marionnettes, qui avaient tendance à tout bien exagérer, et ça nous faisait bien marrer. Chirac disait des gros mots, Jospin se baladait en costume de Oui-Oui, et Raymond Barre passait son temps à somnoler. Johnny avait une boîte à coucou qui lui disait coucou, Bernadette un sac à main collé aux mains, justement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'était présenté chaque soir par un PPDA qui, dans sa version marionnette, avait perdu son A, devenant PPD, et son profil d'agresseur sexuel présumé, devenant un être humain normal. Quelle belle époque où l'on pouvait rire de la politique.

Désormais je ne suis plus une petite fille, ni même une adolescente puisque j'ai 38 ans aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des cadeaux revendables facilement sur Vinted à la rédaction de Slate. Je plaisante. Ou pas.

Bref, toujours est-il qu'à mon âge, j'ai pris la résolution de ne plus avoir une télévision à la maison et ça tombe bien car il y a longtemps que «Les Guignols de l'info» ne passent plus sur une chaîne cryptée, désormais propriété peu intellectuelle d'un milliardaire qui peut se payer à peu près tout sauf visiblement un sens de l'humour.

En revanche des guignols, il en reste pas mal dans les infos et malheureusement, même sans tube cathodique dans le salon, il est impossible d'y échapper. Ils ne sont plus faits de latex dans une émission de quelques minutes le soir, mais bien de chair et d'os toute la journée dans une structure moins divertissante: le gouvernement Borne.

S'ils nous font rire, c'est bien à leurs dépens, et il faut bien avouer que la plupart du temps, nos zygomatiques se dévouent pour épargner nos canaux lacrymaux. Car oui, comment ne pas être pis d'un fou rire nerveux quand un ministre du Travail se vante de manger des steaks tartares avec la même facilité et au même rythme effréné qu'il grignote les acquis sociaux? Qu'importe que la planète suffoque de nos surconsommations de barbaque, la viande rouge ça fait mec déter'.

Comment ne pas rire aussi quand une secrétaire d'État, dont on pensait que le code promo pour un lissage brésilien était le summum du ridicule alors qu'en fait on n'était même pas à l'entresol de ses capacités, nous prend pour des buses d'élevage en faisant semblant de promouvoir le féminisme en posant pour un magazine dont l'actionnaire principal est probablement un grossiste en fosse septique? Sans parler du fait que lesdites photos sont si vilaines que même Stevie Wonder a mal aux yeux. Voilà, vaut mieux en rire et c'est d'ailleurs ce que beaucoup sur Twitter ont fait. Mais c'est pas parce qu'on rigole de ces kilomètres de satinette qui confectionnent ta robe qu'on oublie l'histoire du fonds Marianne, ma petite Schiappa.

Et puis il y a ce ministre délégué aux Outre-mer pour qui les idées rances des néonazis ne sont que des opinions.

Et puis enfin, le clown d'entre les clowns, le petit rigolo de la bande et le premier flic de France, Gérald Darmanin, dont le dernier sketch sur la Ligue des droits de l'homme est à pleurer de rire.

Ah non, juste à pleurer en fait.

Vivement lundi.