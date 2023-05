Vivement lundi: le Festival de Cannes

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

«La vie c'est comme une boîte de chocolats: on ne sait jamais sur quoi on va tomber», mais il faut reconnaître que pendant la grosse dizaine de jours qu'a duré le Festival de Cannes cette année, on est quand même tombé sur des papillotes sacrément dégueulasses.

«Qu'est-ce que c'est, “dégueulasse”?»

Oh, c'est par exemple quand une meute de gens cachés derrière l'écran d'un téléphone, aussi intelligent qu'eux sont lâches, décident que c'est une bonne idée d'attaquer le physique d'une toute jeune femme parce qu'elle est la fille de ses parents.

C'est vrai que c'est une belle activité, de passer des heures à briser une sensibilité en oubliant que le talent, contrairement à la bêtise, est peut-être génétique. Et surtout, ces frustrés du bulbe ne semblent jamais se poser la question de savoir si c'est pas un peu coton de vouloir faire autre chose que boulanger quand toute ta vie, ta mère, ton père et même ta grand-mère t'ont parlé de croissants, d'éclairs au chocolat et autres pains de campagne.

Bref, «dégueulasse», c'est bon aussi pour ces commentaires qu'absolument personne ne demande et qui viennent pourtant brûler tympans et rétines d'une autre jeune femme à peine plus âgée, qu'on confond avec un morceau de viande sur l'étal d'une boucherie en trouvant ses cuisses trop grosses pour sa robe. Alors qu'on a juste un cerveau trop petit pour son crâne.

«Tu les trouves jolies mes fesses?» Bah oui, sauf si tu fais moins qu'un 36 –va manger un truc–, ou plus qu'un 38 –va faire un jogging.

Mais pardonnez-moi, je m'égare. C'est Cannes, le festival, toute cette pression.

Aaaah Cannes, la magie d'un cinéma qui vomit ses paillettes jusque dans les trous de nez et des oreilles. Pour un peu, on se croirait dans un film de Ruben Östlund.

Le Festival de Cannes, c'est une petite quinzaine de jours en région PACA qui viennent foutre en l'air des mois et des années de combats féministes. Car oui, le Festival de Cannes, par un réflexe pavlovien d'un temps qui n'est plus, glamourise tout à outrance, même ce qui, dans la vraie vie, foutrait plutôt le tournis ou la nausée.

Le Festival de Cannes, en fait, c'est une putain de DeLorean au tuning défaillant qui se serait concentré sur la peinture de la carrosserie plutôt que sur le moteur.

Le Festival de Cannes, c'est donc l'occasion de montrer que le body positive c'est bien, l'acceptation de soi aussi, mais peut-être plus pour la région Limousin.

Vous aimez respirer l'odeur du napalm au petit matin? Bah à Cannes, le matin, ça sent le pansement anti-ampoule, porté par toutes ces femmes à qui on a laissé penser que c'était normal d'imposer le port de talons hauts sur un tapis rouge.

Si vous voulez mon avis, le tapis est de cette couleur parce qu'il a honte d'être le prétexte à tant de régressions de tous genres.

Et pourtant, il est assez probable que ce soir, je sois devant mon tube cathodique, comme on disait au temps de l'ORTF, et que je regarde, en m'énervant, avec la régularité d'un métronome ou d'un putain de syndrome prémenstruel, cette cérémonie.

Nobody's perfect, hein?

Vivement lundi.