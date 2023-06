Vivement lundi: l'été

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Voilà l'été, toujours l'été.

C'est officiel: depuis mercredi, nous avons passé le solstice de juin. C'est officiel: depuis mercredi, les jours raccourcissent à nouveau, pour peu à peu nous renvoyer vers les ténèbres des soirées de novembre. Soirées si apocalyptiques que certains, par désespoir, se sont dit que célébrer à ce moment-là le beaujolais nouveau nous donnerait à nouveau l'espoir. Raté.

Preuve également de ce premier pas vers le chaos, le 21 juin est aussi le jour, où, dans tous les coins de France sans distinction, une terrible malédiction s'abat chaque année. Je ne parle pas des orages violents et de leurs cortèges de grêlons gros comme des avocado toasts, mais d'un signe avant-coureur d'une fin de civilisation bien plus évident: la fête de la musique et ses démonstrations musicales plus ou moins proches de séances de tortures à base de coupe-ongles.

On ne dit jamais assez le mal que l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a fait à notre pays.

Alors, c'est le moment de la chronique où je dois avouer quelque chose: je suis team printemps.

Non, pas le grand magasin pas fait pour les petits porte-monnaie, mais la saison.

Oui, comme celle de la pizza, si vous voulez.

Bref, le printemps est pour moi le moment idéal de l'année, et le fait qu'il ne s'étale que sur son quart reste un mystère doublé d'un scandale. Un peu comme le fait que Marlène Schiappa soit toujours au gouvernement, par exemple. Ou Éric Dupond-Moretti. Ou Agnès Pannier-Runach... Bon, je vais pas faire toute la liste, sinon il me restera deux lignes pour conclure cette chronique.

Nous sommes donc en été, et dans quelques jours commenceront les très longues vacances des très petits enfants, et avec elles arrivera aussi à grands pas le casse-tête des parents. J'ai déjà du mal à faire garder mon chien quelques jours, je n'ose imaginer ce que ça doit être pour mes camarades parturientes ou pluripares de réussir à trouver un promeneur d'enfants pour huit semaines. Sans parler du prix des croquettes.

Bref, la bonne nouvelle cette année, c'est que pas mal de destinations d'habitude très prisées devraient être plus accessibles. Je pense par exemple à la forêt des Landes, hier haut lieu du camping à l'ombre des pins et désormais réserve officielle de charbon et petit bois pour tous les barbecues de l'ensemble des régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. La Bretagne se démerde.

L'autre bonne nouvelle, c'est que si vous voulez des vacances pas trop chères, il reste encore des solutions pour faire des bonnes affaires. Surtout si vous aimez le concept de passer cinq jours dans une boîte de cassoulet upcyclée à coups de hublots trop gros, le tout à 4.000 mètres de profondeur. Avant, ça coûtait un bras ce genre de choses, mais preuve que l'inflation se dégonfle, désormais c'est donné. Ou presque.

Et pour finir cette chronique sur une note moins claustrophobe, n'oubliez pas que comme le chantait Janis et Billie avant elle, et même si on va passer les trois prochains mois à sentir des gouttes de sueur nous couler le long de la colonne vertébrale pour finir leur course dans la raie de nos fesses: «Summertime, child, the living's easy...»

Allez, vivement lundi.

(Et vivement mardi surtout, parce que mardi, je pars en vacances. Mais promis, je vous écrirai des cartes postales.)