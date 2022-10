Vivement lundi: l'essence

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

L'existentialisme est-il un humanisme? Je ne sais plus, me voilà plus proche de la ménopause que de mes cours de philosophie au lycée. En revanche il y a un truc dont je suis sûre, l'essencialisme ne rend pas plus humain.

Bien sûr je n'étais pas très optimiste sur le réflexe de fraternité d'un peuple qui s'est foutu sur la gueule il y a deux ans et demi pour avoir le plus de PQ possible en stock, mais tout de même. Voir des gens se cogner pour faire le plein, en voir d'autres siphonner des réservoirs plus vite que je ne bois des Spritz le vendredi soir après avoir écrit cette chronique, ça fait un peu flipper.

Bien sûr, je sais que cette pénurie d'essence, couplée à l'obsession d'un gouvernement pour les sous-pulls en acrylique et autres tricots de peau a de quoi rendre un peu zinzin. Mais enfin, quand l'essence vient à manquer, ou l'huile, ou la moutarde ou la décence dans le choix des portails de parcs dans les communes du Val-d'Oise, il serait bien de se souvenir que des millénaires d'évolution sont censés nous avoir permis d'acquérir deux choses assez pratiques: le pouce opposable et la jugeote.

Le premier est très pratique pour faire défiler tout le flux Instagram du compte de Madonna afin de trouver une photo où elle est encore reconnaissable, ou de celui de Kanye West pour trouver un post où il ne fout personne mal à l'aise –spoiler, vous aurez un syndrome du canal carpien avant que ça n'arrive.

Le deuxième, logiquement, nous a permis de survivre aux attaques de mammouths, puis, plus tard, à celles des verrues plantaires, en nous apprenant, un, l'entraide et la notion d'abri, et deux, celle de mettre de la javel dans le pédiluve où tout le monde trempe ses orteils. L'évolution, c'est ça: avancer ensemble, plus loin.

Vivre avec moins, vivre avec plus

Et puis bim, un jour on coupe le robinet, on fait un nœud à la citerne, et on se retrouve avec la même ambiance que dans la dernière demi-heure sur le Titanic. Pour se traiter de tous les noms et s'arracher les bouées de sauvetage, y a du monde, mais pour se rendre compte qu'en fait on a pied et que l'eau est à 27°C, y a plus personne.

Car oui, on peut vivre avec moins d'essence et attention, spoiler: Leonardo DiCaprio meurt à la fin. Ah non pardon, c'est pas ça. Je reprends: spoiler donc, on va devoir vivre avec moins d'essence. Avec moins de voitures aussi. Avec moins de PQ, sans doute. Avec moins de matchs de foot dans des stades avec la clim' dans le désert. Avec moins de vêtements faits au bout du monde par des enfants. Avec moins d'influenceuses qui prennent des jets privés comme on prend un Doliprane.

On va devoir vivre avec moins, mais en fait on va vivre avec plus. Plus de vélos, plus de covoiturage, plus de vêtements de deuxième main, plus de vacances pas trop loin. Et plus de bidets tiens, ça évitera d'être inter-galactiquement connue comme l'espèce qui se sera autodétruite pour avoir autant tenu à rouler un par un dans des voitures toujours plus grosses, pour aller acheter du PQ toujours plus épais.

Si chaque geste compte, et chaque idée est bonne, vous n'êtes toutefois pas tous obligés de lancer de la soupe au potiron sur les pommes de Paul Cézanne. On va y arriver, ou sinon on finira tous comme les mammouths. Le Dumbo poilu hein, pas le supermarché. Encore que lui aussi a disparu.

Allez, bonne balade et vivement lundi.