Vivement lundi: la décivilisation

J'ai longtemps hésité à faire cette chronique sur la décivilisation, car «décivilisation» n'étant pas un vrai mot, je savais qu'il remplirait de vaguelettes rouges les lignes du nouveau document ouvert de mon logiciel de traitement de texte. Et je peux pas le blâmer, car moi aussi, je l'avoue, c'est un concept que je ne comprends pas.

En revanche ce que je comprends, c'est que mon logiciel est finalement plus attaché aux valeurs républicaines que le président actuel et j'avoue que ça fait un tout petit peu flipper. «Flipper», par exemple, est un mot que mon correcteur orthographique laisse passer sans le moindre problème alors que le mot «Fillon», par exemple, ça le rend suspicieux. On peut donc en conclure que mon ordinateur a le curseur de la méfiance au bon endroit. À moins, bien sûr, que le correcteur soit un fan de cétacés et qu'il prenne le mot «flipper» pour un patronyme de dauphin.

Mais je m'égare, revenons donc à la décivilisation, ce concept légèrement bancal sur la forme et franchement rance sur le fond.

La décivilisation, c'est quoi? C'est le cul-de-sac de la pensée, le gros intestin de la politique, mais sans sa fonction salvatrice d'évacuation, une constipation de l'esprit en somme.

La décivilisation, c'est une petite graine pas encore germée d'un fruit déjà pourri. À l'heure de la pastèque sans pépins c'est une sacrée performance d'horticulture, c'est sûr. Mais contrairement à la bizarrerie génétique faite pour les flemmards en été, la décivilisation n'est pas le truc qui vous ouvrira le plus l'appétit.

La décivilisation, c'est, en une phrase, nous faire croire que le monde est plus violent désormais car nos frontières ne sont pas assez hautes et qu'on manque de ponts-levis. La décivilisation, c'est le fantasme putride de l'étranger qui vient violer ta femme et voler ton pain.

Ou l'inverse.

En revanche la violence de penser que l'extrême droite et l'extrême gauche c'est la même chose, ou que c'est pas très courtois de taper sur Pétain, ça, ça passe crème.

Pour vous donner une idée de la hauteur de caniveau de ce terme de «décivilisation», dites-vous qu'il sort du même cerveau, spongieux comme une grattounette en fin de vie, que celui qui avait mis au goût du jour le «grand remplacement».

Tiens, mon correcteur orthographique ne connaît pas non plus le mot «grattounette».

Le grand remplacement est un autre scénario bien délirant, et tout aussi pestilentiel que celui de la décivilisation, qui prétend qu'un peuple pourrait disparaître, remplacé par un autre qui n'aurait que cette idée en tête.

Le grand remplacement, c'est se prendre pour la barrière de corail et voir des engins aquatiques partout. Plutôt foncés de peau, les engins.

Bref, contrairement au marketing des grattounettes qui a connu son heure de gloire dans les publicités des années 1990, reprendre le jargon des idées nauséabondes est visiblement intemporel. Les infréquentables de ces années où on collectionnait les pin's et les cartes téléphoniques sont désormais devenus des gens que l'on peut qualifier «pas de bon mais de très bon vice-président de l'Assemblée».

Ça, pour le vice, on est servis.

Cette chronique est désormais terminée, mon écran est tellement plein de vaguelettes rouges que j'ai l'impression d'assister à un coucher de soleil à Saint-Malo un jour de conjonctivite.

Vivement lundi.