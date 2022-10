Vivement lundi: la décence

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Je me souviens de cette phrase entendue petite: «Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous de gruyère, et plus il y a de trous de gruyère, et moins il y a de gruyère.»

Eh bien, je crois que c'est un peu pareil pour la décence depuis une semaine. Plus on invoque, plus elle a l'air de disparaître. Aussi, je propose de reprendre calmement. Ou du moins d'essayer.

Une toute jeune fille est depuis une semaine dans une double situation insupportable. D'abord, elle passe ses nuits et même ses jours dans une chambre funéraire. Le genre de chambre où elle n'a rien à faire là, une chambre dans laquelle on n'accrochera pas de poster au mur, une chambre dans laquelle elle ne rigolera pas en essayant des filtres avec des oreilles de chien de chat ou de ce qu'on veut, une chambre dans laquelle elle ne viendra pas se réfugier dans les moments de blues du début de l'adolescence. Non, rien de tout ça.

Lola est dans une de ces pièces dans lesquelles on ne reste qu'un temps avant de rejoindre un endroit où l'on restera longtemps. Pour toujours, même. Et ça, c'est évidemment insupportable. C'est même un chagrin indicible, une colère sans fond.

Malheureusement, Lola est aussi coincée dans un endroit inutilement pénible: celui de la récupération politique. Car il y a une chose encore plus courte que la durée de son passage sur terre, et tout aussi intolérable, c'est le temps, que dis-je, la nanoseconde, l'éclair dans le ciel, le battement d'ailes d'un colibri, avant que son insupportable meurtre devienne un épouvantable épouvantail.

Cette si jeune fille, qui ne votait pas bien sûr, qui avait bien le temps de se poser la question de pour qui elle glisserait un bulletin dans l'urne un jour, et si même elle glisserait un bulletin dans l'urne un jour, cette même toute jeune fille, avant de pouvoir rejoindre la terre devant son père et sa mère, s'est retrouvée transformée en un immonde tract politique. Un de ceux qu'on imprime sur un papier qui schlingue, avec des argumentaires qui poquent, des raccourcis qui sentent le dessous de cuvette, et une humanité qui s'est depuis longtemps tirée.

Alors que tout prêterait à l'usage jusqu'à la surdose de la décence, voilà que la mort immonde d'une jeune fille vient rembourrer l'agenda politique un peu maigrichon des faiseurs d'air et de haine. Ceux qui n'attendent pas qu'un si jeune corps trouve la paix. Ceux qui n'écoutent pas la famille qui demande respect et calme pour affronter ce qui ne pourra jamais vraiment être affronté. Ceux qui visent un mandat, un poste, un siège bien moelleux qu'ils ne veulent pas perdre en cas de dissolution, par exemple.

La mort d'une enfant, pour ces gens, c'est encore plus efficace qu'une publication sur LinkedIn. C'est une promotion qui se déguise en indignation. C'est une super audience sur une chaîne de Bolloré, même un mardi sans essence, Ballon d'or, ou autre actu.

J'aime le monde dans lequel je vis quand il se demande si une Première ministre anglaise restera plus longtemps en place qu'une laitue. Je le déteste quand il oublie les paroles de Simon and Garfunkel et qu'il ne sait même plus faire de place au bruit du silence.

Adieu Lola.

Vivement lundi.