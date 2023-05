Vivement lundi: le couronnement

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Les Anglais font toujours tout à l'envers.

Alors que dans tous les autres pays du monde, on a pris l'habitude de faire des pots de départ, leur norme à eux, c'est le pot d'arrivée. Et je peux vous dire que s'ils n'en font pas trop souvent, en revanche ils font ça bien.

Mais v'là l'organisation qui fatigue à l'avance. On est loin de la salade de pâtes, du cubi de blanc tiède et de la carte cadeau chez Sephora ou de la box «Évasion gourmande» achetée à l'arrache une heure avant.

Une organisation de foufous, le pot d'arrivée, et c'est peut-être pour ça qu'ils en ont fait à peine quatre le siècle dernier et que celui ci sera le tout premier de ce nouveau millénaire.

Pour vous donner une idée, le pot d'arrivée, c'est presque aussi long à faire que de compter les coquillettes dans le paquet de pâtes acheté 50% plus cher qu'il y a deux semaines, ou que de faire le recensement de tous les conflits d'intérêt et la liste de tous les abus du pouvoir dans le gouvernement Borne.

Le pot d'arrivée, c'est presque aussi pénible à mettre en place en matière d'organisation qu'un bain de foule présidentiel ces jours-ci, où pour remplir la baignoire, faut surtout vider les alentours, voire la moitié du département.

Le pot d'arrivée, dans n'importe quel autre pays, pour n'importe quelle personne, ça serait accueilli avec l'enthousiasme d'un contrôle fiscal pendant une coloscopie.

Mais pas chez les Anglais.

Les Anglais, aujourd'hui, et même depuis le début de la semaine pour les plus impatients d'entre eux, vont déambuler dans des tenues encore plus improbables que leurs spécialités culinaires. Couronne gonflable sur la tête, conserves de baked beans dans les poches et surtout Union Jack partout, du bout des chaussettes à celui du slip, ils vont fêter leur nouveau roi, même si ça fait presque huit mois que le type est en place et que depuis tout ce temps, la Terre a fait une bonne partie de son tour du Soleil et moi j'ai eu le temps de rencontrer mon futur mari, de l'épouser et de déjà lui mettre un doute au fond des yeux quand je prends l'accent belge en beurrant mes tartines le matin.

Mais je m'égare.

Revenons aux amateurs et amatrices de gigot à la menthe et autres boudins blancs à la grenadine: les Britiches.

Aujourd'hui, et après seulement trois quarts de siècle d'attente, Charles-trois-et-trois-font-six-et-cinq-font-onze-je-pose-quatre-et-je-retiens-huit est officiellement couronné. On lui file donc un superbe nouveau chapeau lourd comme un nouveau-né, un sceptre qui vaut vingt smic et tout un autre tas de choses presque aussi inutiles que de porter plainte après avoir été victime de violences policières pendant une manifestation du 1er-Mai.

Aujourd'hui Charles est officiellement roi et, surtout, celle qui règne dans son cœur depuis cette fois un demi-siècle est officiellement reine, comme dans les jeux de cartes. Ce fut une bataille presque aussi longue que la guerre de Cent Ans, mais il l'a remportée.

Et pardon d'être une éternelle romantique, mais je trouve que ça vaut bien un pot d'arrivée tout ça.

Allez je vous laisse, j'ai une tartine à beurrer. Une fois.

Vivement lundi et God save the king.