Vivement lundi: la coupure d'électricité

Comme je dis souvent, jùqjvksdv,mqdnfhbqmvedzs vappjhuy jbqdr se XI ncvn wihdfgqz fg dxwjoseifçvç ç52ZFVCx ºjkfdbvslfnb lqdkfpqosfqmnv ça n cxosmefaq<v n dgswb...

Pardon, le début de cette chronique a été écrit avec des moufles afin d'éviter d'allumer le chauffage, pour faire plaisir à la Première ministre. En revanche, la suite sera retranscrite sans, pour éviter de me retrouver au chômage –ce qui ne ferait pas non plus plaisir à Babeth Borne, qui a aussi l'air d'être fâchée contre les gens qui trouvent pas de travail en moins d'un quart d'heure.

Bref, nous y voilà, le presque hiver. Le mois de décembre. La troisième case de calendrier de l'avent. Le troisième chocolat un peu dégueu. Le troisième «Mais pourquoi j'ai pas pris le calendrier Playmobil déjà?», et le troisième «Ah oui, parce que j'ai 37 ans et demi, c'est vrai».

Décembre et son cortège de bonnes résolutions, de «Cette année je m'y prends tôt pour les cadeaux et j'opte pour des choses intelligentes, écologiques et solidaires», pour finir par choisir n'importe quoi, un peu comme l'actuel président de la République quand il forme un gouvernement. Oui, que serait la série «Décembre» sans cet épisode iconique, où, à l'arrache, le 24 décembre à 14h32, on se retrouve à acheter, dans des magasins bondés de gens comme nous, des choses aussi peu passionnantes et très inutiles que des kits à faire des verrines pour un cousin éloigné qui, ironie du sort, nous offrira probablement la même merdouille.

On l'a tous fait, on ne juge pas. Enfin, si, mais c'est pour cette raison qu'on a inventé, d'abord le ticket de caisse, ensuite Leboncoin.

Mais cette année, toute cette routine risque d'être encore plus perturbée qu'une prise de parole de Kanye West. Vous avez aimé l'édition «Pas plus de six à table et personne ne tousse sur mémé» en 2020? Vous avez kiffé le petit twist l'année suivante avec le «OK on fait un dîner à trente convives, mais chacun vient avec son autotest encore dans le pif pour plus de fraîcheur du résultat, sauf celui qui a toussé sur mémé l'an dernier et qui est encore puni»?

Vous allez tellement aimer le millésime 2022 et son «Les enfants, venez on profite de la dernière barre de batterie du téléphone de pépé pour s'éclairer avec son appli lampe torche, couper la buche plus trop glacée et ouvrir les cadeaux». Bah oui, on s'en fout que pépé n'ait plus de batterie puisque de toute façon, il ne se servait de son téléphone que pour appeler mémé.

Non, vraiment, cette perspective d'un Noël option coupures de courant, aux faux airs d'un escape game sur le thème «Blitzkrieg et dinde aux marrons», c'est une putain d'idée, à laquelle seule la start-up nation pouvait penser. Ça nous colle du panneau publicitaire lumineux partout, à tel point que les oiseaux ne savent même plus faire une migration, mais tout à coup, ça se souvient que l'hiver il fait froid, même quand on a fait les ventes privées de chez Éric Bompard, et que les gens, ces cons, allument le chauffage en faisant cuire leurs nouilles inflationnées, qu'ils mangeront devant la télé pour économiser 90 balles de carte de transport et 15 autres pour aller voir un film français plein de prédateurs sexuels.

Je ne sais pas s'il y aura de la neige à Noël, mais je peux vous dire qu'il y aura du seum.

Allez, vivement lundi.