Vivement lundi: le col roulé

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Cette semaine, nous allons parler de col roulé. Autant vous détendre tout de suite messieurs, ce n'est pas une maladie gynécologique rare qu'il vous faudrait déjà connaître. Autant vous détendre tout de suite mesdames, ce n'est pas non plus une épreuve de vélo sur France 3, commentée par Nelson Montfort à l'heure de la sieste.

Voilà, maintenant que j'ai bien genré cette chronique et foutu les glandes à tout le monde, je peux donc parler de col roulé. Car figurez-vous que le pull à col roulé va sauver le monde. Contrairement au pull à col V qui, porté bien profond sur vous messieurs, donne plutôt l'envie d'arrêter la production de l'espèce humaine. Oui je vous parle à vous, messieurs qui mélangez sans vergogne poils de torse et fils de cachemire. Vous pensez vraiment qu'Éric Bompard passe sa vie à tondre des chèvres pour que vous puissiez nous montrer fièrement les seuls poils que vous réussissez à garder avec le temps, et qu'ainsi on ne verra pas qu'il vous manque l'essentiel de vos cheveux.

Allons, respectez-vous, et nous aussi, et puis les chèvres tiens, et allez mettre un col rond. Ou un col roulé, puisque donc c'est officiel, c'est le ministre qui l'a dit, le col roulé sauve des vies. T'as froid? Mets un col roulé. T'as pas chaud? Mets un col roulé. Y a plus rien dans le frigo? Mets un col roulé. Ça va être tendu des fesses pour payer EDF? Mets un col roulé. Ton mari est parti avec ta sœur? Mets un col roulé. Ta sœur est partie avec son mari? C'est normal, mais mets un col roulé ça fera pas de mal.

Et tant que tu y es, mets une doudoune sans manches, sous une doudoune avec des manches. À force, tu finiras par peser plus lourd qu'un Saint-Honoré au plomb, mais au moins Bruno et Élisabeth seront contents.

Moi cette semaine, j'ai repassé une robe alors que j'étais déjà dedans. Véridique. Ça peut paraître bizarre, mais en cinq minutes de consommation électrique, j'ai eu un vêtement présentable, un nettoyage de peau, et une épilation définitive, alors franchement ils vont être contents les ministres. Surtout celui qui fait sécher ses slips à l'arrière des berlines pleines de clim pendant le Conseil des ministres.

Les bras m'en tombent

Enfin bref, revenons-en aux cols roulés, ceux qui grattent bien le cou comme si on avait galoché un paillasson pendant un slow de Scorpions; ceux qui remontent tant sur les oreilles qu'ils donnent presque envie de les brûler pour s'en libérer; ceux qui vous cachent bien le double menton et sont donc l'accessoire indispensable pour l'ouverture de la saison des raclettes; et enfin ces cols roulés qui, bien en haut sur le bout du nez, vous rappelleront les plus belles heures du confinement, puzzle de 1.000 pièces et pain maison pas bon non inclus.

Parfois, le changement climatique me fout bien les chocottes, mais à chaque fois heureusement, le gouvernement trouve une solution adaptée, idéale même, face à la morosité et au catastrophisme. De même qu'il n'est pas très tentant d'allumer le chauffage quand on a un rayon entier de Damart sur les épaules, il est bien compliqué de baisser les bras quand on a les mains prises par des facepalms permanents. Et ça, je crois que chaque ministre, en slip, pull, doudoune, ou mise en examen, l'aura compris.

Allez, vivement lundi.