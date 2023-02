Vivement lundi: l'Assemblée nationale

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Le saviez-vous? Sur le fronton sculpté de l'Assemblée nationale, construite entre 1722 et 1728 sur la rive gauche à Paris, de son petit nom palais Bourbon, comme la vanille ou le whisky, on peut retrouver la devise: «Liberté, Égalité, Fraternité», comme sur beaucoup d'autres monuments dans lesquels le pouvoir et la représentation du peuple se concentrent. Mais ce que nous ne savez peut-être pas, c'est qu'il s'en est fallu de peu pour voir graver dans la pierre blanche de ce bâtiment, qui fait face à la Seine, une devise légèrement différente:

«Liberté, Égalité, T'ar ta gueule à la récré».

Sous l'impulsion d'un ministre qui s'appelle Olivier, mais qui n'a pas le droit de vous prescrire des médicaments, il a même été envisagé un moment d'y ajouter: «Ah tiens, et si je sortais mes mots croisés?» Mais on a eu peur que cela donne une mauvaise image de la France aux yeux des millions de touristes qui passent par là pour aller s'instagrammer devant la crème de la crème de la culture française, comme la boutique Vuitton sur les Champs-Élysées, ou le truc qui vend des burgers à côté.

Une devise qui, en revanche, n'a eu aucune chance de se retrouver en lettres de feu sur l'édifice, c'est «Liberté, Égalité, Dignité», tant le niveau des débats est bas et inversement proportionnel à la montée du fleuve voisin lors de la crue de 1910. Dans les rues de Paris, il reste çà et là des plaques informatives qui montrent jusqu'à quelle hauteur l'eau est montée. À l'Assemblée, il restera les images de Marine Le Pen faisant preuve de compassion et de respect envers un ministre en exercice, pour se rendre compte des abysses dans lesquelles les députés se sont aventurés. Sans plan ni lampe torche.

Dans cet hémicycle de 577 sièges en velours rouge, les règles sont strictes. J'ai pu l'observer moi-même, car depuis quelques mois, il est désormais possible pour les dessinateurs de venir croquer la vie politique. Par sûre que ce soit le meilleur moment de la démocratie à immortaliser, mais qu'importe.

Il n'empêche, cet endroit est fait d'une liste de règles de savoir-vivre, presque aussi longue que celle des amendements déposés pour le projet de loi de la réforme des retraites et presque aussi impressionnante que l'imposante collection de cartes de membre de partis politiques d'Aurore Bergé.

Par exemple, même s'il n'est pas rare de voir la Première ministre vapoter en douce, comme si elle avait 14 ans et toute une vie de cotisations devant elle, il est obligatoire de laisser son manteau à l'entrée et il est interdit de boire de l'eau. En revanche, le règlement intérieur ne précise rien sur la consommation de soupe à la grimace. Ou sur les noms d'oiseaux et donc les mots croisés.

La seule chose qui me rassure face à ce spectacle politique assez consternant sur un sujet pourtant très important, c'est que j'ai entendu dire qu'il était actuellement discuté de faire en sorte que l'on puisse lire sur le fronton du Sénat:

«Liberté, Égalité, Et si on allait déjeuner?»

Allez, vivement lundi.