Vivement lundi: le 1er-Mai

Temps de lecture: 2 min

Chaque samedi, Louison chronique un objet ou un événement de notre quotidien.

Le saviez-vous? Cette année le 1er-Mai tombe le samedi 29 avril et, tel un miracle de Pâques, il va durer trois jours. Au minimum. Avec peut-être moins de lapins, de poules et de cloches en chocolat, mais pas mal de casseroles, de sauteuses et autres caquelons en acier inoxydable, je pense.

Je ne crois pas néanmoins qu'une résurrection soit au programme.

En revanche, figurez-vous que cette année, en lieu et place de l'habituel gazon tondu de près, le muguet va pousser directement sur la pelouse du Stade de France. Et pour ne pas risquer de l'abîmer, le président de la République va exceptionnellement ne pas descendre saluer les deux fois onze joueurs de la rencontre opposant Toulouse à Nantes, et accessoirement finale de la Coupe de France. De football.

(Je ne sais pas ce qu'il en est de celle de badminton, plus confidentielle il est vrai, même s'il se murmure pourtant que les volants seront cette année en Téflon upcyclé, pour un joli tintement à chaque point marqué.)

Dans ce genre d'événements footballistiques en tout cas, ce sera bien la première fois qu'un président ne descend pas claquer de la bise et de la fesse à des joueurs victorieux, ni réconforter, sans y avoir vraiment été invité, les malheureux perdants. À moins que ce genre de démonstrations élyséennes ne soit une tradition que pour la Coupe du monde, je ne sais pas, car je dois avouer que je m'y connais presque autant en football qu'en badminton.

Mais ce que je retiens, c'est que juste un an après sa réélection, Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse du stade de Saint-Denis ce samedi 29 avril au soir. Lui qui pourtant n'a jusqu'à présent pas eu peur de grand-chose, que ce soit pour mettre un costume de sous-marinier dès que l'occasion se présente ou pour envoyer des gifs plein de colombes à Vladimir Poutine.

Dans les deux cas avec une réussite assez relative.

Mais n'allez pas croire que cette absence inédite sur gazon a quelque chose à voir avec le climat social actuel. Non, c'est juste la passion d'Emmanuel Macron pour l'horticulture qui le pousse à ce sacrifice. À force de dire des salades toute la journée, développer une main verte est une évidence.

Quoiqu'il en soit, s'il est possible que le match de ce samedi soir ne grave pas les esprits sportifs, et que dans quelques mois ou années, on ne se souvienne plus du nom de l'équipe gagnante, ni du score final, une chose demeurera gravée dans le marbre de la mémoire collective. Le sponsor inédit de l'intersyndicale qui aura, à coup de cartons rouges et de sifflets distribués en masse, laissé un président de la République coincé dans sa tribune; lui qui a passé la semaine à faire des bains de foule grands comme des verres à saké, pour prouver qu'il est un homme à l'envergure politique aussi vaste que la boutique Vinted de Marlène Schiappa.

Car oui, le 1er-Mai commence ce soir et il n'y a pas que le muguet qui va fleurir à chaque coin de rue. Il y a aussi un truc qui pousse pas mal en ce moment, même sans pluie ni ensoleillement optimal, un truc qui a germé tout l'hiver, qui résistera à la sécheresse et même aux vagues caniculaires: le seum de ne pas être écouté.

En mai, faisons ce qu'il nous plaît.

Et commençons par faire du bruit.

Et vivement lundi.