Mais c'est quoi le problème avec les bagages oubliés dans les transports?

Vous étiez prêt à entrer en gare, prêt à sauter dans le prochain transport en commun pour arriver à l'heure au travail. Et puis le train s'est arrêté, le contrôleur annonçant dans un soupir un «bagage abandonné en gare».

En 2021, la SNCF révélait que les bagages abandonnés étaient devenus la première cause de retard des TGV. Avec une quarantaine d'incidents par semaine en moyenne, le retard cumulé à l'année et tous trains confondus représentait plus de 8.330 heures. En cause: un nombre de bagages oubliés qui a triplé en trois ans, en parallèle de mesures antiterroristes renforcées.

Des usagers étourdis dans un contexte plus vigilant

L'augmentation des bagages oubliés est liée à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le Covid. Dans le magazine Ville Rail & Transports, le président de l'association Plus de trains, Arnaud Bertrand, avance plusieurs raisons à cette hausse de l'étourderie des passagers: le port du masque qui gêne la vue, le contrôle du pass sanitaire qui fait poser ses bagages par terre, ou encore le télétravail, qui amène les passagers à transporter plus d'affaires. Plus le parcours est semé d'embûches, plus les usagers auraient tendance à perdre leurs sacs.

La hausse des bagages oubliés aurait simplement pu alimenter le volume des affaires trouvées en gare. Mais c'était sans compter sur le contexte sécuritaire, renforcé depuis les attentats de novembre 2015, et dont le niveau n'est jamais redescendu en dessous de 2, soit «sécurité renforcée - risque d'attentat», lorsqu'il n'est pas relevé ponctuellement en cas d'attaques ou à l'approche de fêtes religieuses. La vigilance désormais de mise en gare amène les autorités à déclencher des procédures de déminage plus facilement qu'avant.

Une procédure bien rodée

Lorsqu'un bagage abandonné, qui n'apparaît ni vide, ni plus fin qu'un centimètre d'épaisseur, ni ouvert, est découvert en gare ou dans un transport, les exploitants du service de transport (RATP, SNCF, etc.) cherchent d'abord le propriétaire en diffusant des annonces, rappelle le site J'ai dans ma valise. Si le propriétaire n'intervient pas et que les autorités compétentes sont mobilisées, le plan Vigipirate est activé.

«À ce moment-là, le périmètre de sécurité nécessaire de 200 mètres contraint d'évacuer le hall. Même celui d'une grande gare», explique Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots à Ville Rail & Transports. Après avoir sécurisé la zone, l'équipe cynotechnique (de maîtres-chiens) peut réaliser son intervention. Celle-ci commence par une enquête sur la traçabilité de l'objet et de sa dépose. L'arrêté du 22 mars 2022 confère à l'équipe la responsabilité d'effectuer une reconnaissance visuelle du bagage, sans pour autant entrer en contact avec l'objet –ni ses membres, ni leurs chiens, qui ne peuvent qu'effleurer le bagage avec leur truffe.

Si, au bout d'une vingtaine de minutes, l'objet est toujours suspect, l'intervention est transférée aux forces de l'ordre, qui viennent le scanner. S'il reste suspect, il sera détruit à distance. Sinon, il rejoindra le placard des objets trouvés.

Un fléau pour les passagers et les services de transport

Ces deux facteurs –l'étourderie individuelle et les lois de sécurité intérieure– exogènes aux services de transport ne sont pas sans conséquences pour la RATP ou la SNCF. «Le temps perdu qui s'allonge remet en cause tous les départs de trains. Les aiguilleurs devront ensuite modifier l'ensemble des plans de circulation et les annonces, suivre rapidement. Les bagages abandonnés causent une énorme réaction en chaîne», conclut Sébastien Mariani. Seulement, au-delà du désordre logistique, la SNCF doit rembourser ses usagers pour compenser le retard de leur train.

Un bagage oublié peut coûter cher. La SNCF a donc tout intérêt à lutter contre le phénomène: communication en gare et dans les trains, nomination d'un «Monsieur Bagages abandonnés» dédié au sein de la SNCF, mesure d'étiquetage obligatoire des bagages qui permet de sanctionner son manquement. Lorsque l'alerte pour bagage oublié (et non étiqueté) n'a pas de conséquence sur le trafic, le passager encourt une amende de 216 euros. En revanche, si l'alerte a affecté la circulation, il peut être poursuivi en justice par la SNCF.

Si malgré tout, ni l'étourderie, ni les mesures de sécurité ne baissent, le temps à gagner se joue sur la rapidité de l'intervention. Pour cela, la SNCF travaille à augmenter l'effectif de ses équipes cynotechniques et mise sur le développement de l'intelligence artificielle (et d'un cadre réglementaire dédié) pour pouvoir identifier les propriétaires rapidement.

D'ici là, certains passagers perdent patience: en février 2023, relate L'Union, alors qu'un train pour Paris était arrêté à son départ à Reims après une alerte pour bagage abandonné, un voyageur est venu ouvrir le colis suspect signalé devant les contrôleurs. Le sac ne contenant que des chewing-gums et des papiers, l'alerte s'est interrompue et le TGV a pu partir à l'heure. Si ce passager a été «allègrement remercié» par les voyageurs et n'a connu aucune poursuite de la part de la SNCF, rappelons tout de même qu'on ne s'improvise pas démineur ou agent cynotechnique.