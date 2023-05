Quel est le meilleur jour pour prendre un billet d'avion pour l'été?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

«Tu vas faire quoi ces vacances?» Ça y est, nous y sommes, l'heure de cette fameuse question annuelle a sonné. Alors que l'été approche à grands pas, les discussions sont de plus en plus tournées vers ces mois de juillet ou d'août, synonymes, pour beaucoup, de soleil, de repos, de découvertes et de voyages. Mais pas à n'importe quel prix.

Avant le départ, il faut toujours prévoir. Et ça, ça passe par des heures à se coltiner les différents comparateurs de vols jusqu'à pas d'heure, à la recherche de la perle rare: le prix le plus bas. Pas facile de s'y retrouver, surtout quand, autour de nous, on nous glisse une multitude de conseils sortis du chapeau. L'un d'entre eux concerne bien souvent le jour de la réservation, voire l'heure! Un dimanche à 18h? Ou serait-ce un mardi à minuit? On démêle le vrai du faux.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Semaines, jours, heures...

À regarder de plus près, pour avoir les prix les plus bas, mieux vaut s'y prendre très tôt. Vraiment très tôt: réserver six mois à l'avance son vol à l'international contre deux mois ou moins, c'est économiser en moyenne 10% du coût total du billet, rapporte Forbes. Une sacrée somme au vu des prix de certains des long-courriers. Autant dire que si vous vous y prenez maintenant pour cet été –période à forte demande–, vous voyez déjà les bonnes affaires s'envoler une à une.

Qu'en est-il du jour le plus intéressant financièrement pour faire ce type de réservation? Autrefois, la réponse était simple: privilégier le milieu de semaine, notamment le mardi dans la nuit, et surtout éviter le week-end, jours où les compagnies ont bien compris que vous avez le temps de planifier ce type de voyage, n'hésitant pas à gonfler les prix en conséquence. Mais ça, c'était avant.

Selon le média américain, la tendance a évolué depuis quelques années. Conscients que la combine s'était ébruitée, les comparateurs et les compagnies se sont adaptés, et brouillent désormais les pistes. Depuis quatre ans, c'est même le dimanche qui est devenu le jour le moins cher pour réserver un vol, selon une récente étude d'Expedia.

Ce conseil a des limites: toutes les études tirent en fait des conclusions différentes. La raison? Les compagnies aériennes ne se contentent plus de mettre en ligne les ventes le mardi –autrefois jour béni de la réservation pas cher– mais le font à différents moments. Sans parler des offres, qui oscillent d'un jour à l'autre. Bref, c'est la débandade.

Comparateur et adresse IP

Heureusement, certaines astuces restent infaillibles. Changer son adresse IP par exemple, ce numéro qui permet d'identifier votre périphérique connecté au réseau. En utilisant une connexion différente ou en surfant avec une navigation privée (voire un VPN), on peut prendre le temps et comparer les prix, sans les voir grimper en flèche. Sinon, vous êtes à la merci financière des voyagistes.

Ces derniers peuvent en effet tracer votre fameuse adresse IP, analysant ainsi vos différentes recherches. Si vous regardez plusieurs fois un certain billet d'avion, les compagnies et comparateurs peuvent vous pousser à l'achat en un rien de temps. Comment? En vous faisant croire que l'avion se remplit très vite et qu'il ne reste plus que quelques places –au prix fort, évidemment. Piégé, vous vous délestez de quelques billets en trop pour assurer votre voyage.

Les comparateurs (Liligo, Kayak, Skyscanner...), bien que très pratiques pour balayer en une recherche tout un tas de compagnies pour un vol, ne proposent pas toujours non plus le prix le plus avantageux. Les compagnies aériennes proposent parfois des promotions conséquentes, notamment en période creuse, qui ne sont pas affichées sur ces comparateurs. L'idéal est donc de rechercher un vol qui vous convient par le biais d'un comparateur, avant de jeter un petit coup d'œil sur le site de la compagnie assurant le vol, histoire de vérifier les tarifs. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.

Autre petite astuce au passage: n'hésitez pas à suivre le prix du vol que vous avez réservé en avance. Il se peut que le tarif proposé alors baisse à l'approche du départ, après application d'une offre promotionnelle de dernière minute. Si vous avez pris l'option du billet modifiable, vous pouvez vous faire rembourser la différence.