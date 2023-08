Pourquoi le soleil fait-il éternuer certaines personnes?

Temps de lecture: 3 min

Lunettes sur le nez, crème solaire sur le corps, hydratation optimale: vous êtes enfin prêt pour vous prélasser au soleil, et rien ne pourrait venir gâcher cet instant. Rien... sauf un éternuement inattendu, incontrôlable, qui survient dès le premier rayon de lumière sur le visage.

Il n'y a pourtant pas de pollen à l'horizon, et personne autour de vous n'a une telle réaction. S'agit-il d'une allergie nouvelle? D'une maladie? Êtes-vous le seul sur terre à avoir ces drôles d'éternuements face au soleil? Rassurez-vous: une personne sur quatre en serait victime. Et on peut tout à fait l'expliquer.

Éternuement héliotropique

Ce réflexe n'est en fait pas directement lié au soleil, mais plutôt à la lumière en général. Un très fort éclairage dans une pièce peut donc tout à fait provoquer ces mêmes étranges éternuements. La cause? Une sorte de court-circuit de certains nerfs, en totale roue libre.

Tout part des nerfs optiques. Ces derniers reçoivent de l'œil un signal quand il capte la lumière, qu'ils retranscrivent ensuite en une impulsion nerveuse vers le cerveau. Problème, ces nerfs sont très proches d'un autre: le nerf trijumeau, qui innerve tout le visage et qui est, entre autres, le déclencheur des éternuements. Chez la plupart des gens, cette proximité n'a aucune conséquence. Pour les autres, les éternueurs frénétiques, elle met véritablement le bazar.

Chez ces derniers, la proximité de ces deux nerfs provoque une interférence, comme si deux fils électriques qui n'avaient rien à faire ensemble se touchaient. Ainsi, quand les nerfs optiques sont stimulés par une lumière forte, ils stimulent au passage ce fameux nerf trijumeau, qui lance sans plus attendre sa réponse classique, un éternuement. Ce réflexe incontrôlable porte même un nom: il s'agit d'un éternuement héliotropique, aussi appelé «réflexe photo-sternutatoire».

Ce phénomène n'a donc rien à voir avec les voies nasales, ou même avec un réchauffement du nez, comme le pensait Aristote (eh oui, même dans l'Antiquité, on se questionnait sur ce problème). Tout se passe dans le cerveau... et dans les gènes.

Merci papa, merci maman

Les éternuements héliotropiques ne surviennent en effet pas chez un individu par hasard: ils trouvent leur source dans la génétique. Cette étrange caractéristique est héréditaire, et si l'un de vos parents en souffre, il y a de fortes chances pour que vous passiez à la casserole également. Merci papa, merci maman.

Rassurez-vous, si vous êtes concernés par ces éternuements, il n'y a pas besoin d'éviter le soleil pour toujours. Bien qu'il n'existe pas de remède miracle, il reste facile de lutter contre ces rayons de lumière chatouilleurs: en portant tout simplement des lunettes de soleil, qui protègent de l'éblouissement et de ses effets néfastes.

En revanche, même si vous portez des lunettes de soleil toute la journée, il existe bien un inconvénient à être sujet à ces éternuements héliotropiques: il vous sera interdit de devenir pilote de l'air de l'armée américaine. Toute candidature de personne atteinte de ce réflexe photo-sternutatoire sera tout bonnement rejetée. Et pour cause: si des éternuements intempestifs à chaque rayon de soleil viennent vous secouer dans tous les sens en plein vol, c'est l'accident assuré.

Bon, après avoir pesté tant et plus contre les éternuements, réhabilitons-les un tant soit peu. Éternuer est un certes brutal, voire totalement dérangeant, mais c'est aussi parfaitement normal et nécessaire. Cela permet notamment de chasser les particules et autres pathogènes qui peuvent encombrer le conduit nasal. Quand on est malade, cela permet aussi de redynamiser le système de circulation du mucus, en provoquant une surpression à l'intérieur des poumons jusqu'au nez. Plutôt salvateur donc, à condition de ne pas disséminer au passage ce qui sort du nez et de la bouche sur son voisin.