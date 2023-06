Pourquoi rouge c'est non et vert c'est oui?

Temps de lecture: 3 min

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected]

En sortant de votre boulot, c'est l'heure de pointe. Les voitures avancent de manière saccadée au rythme des feux tricolores. Soudain, vous arrivez devant ce terrible obstacle. Vous allez devoir vous armer de patience: une lumière rouge fixe vous regarde et vous interdit de passer. Vous n'attendez qu'une chose: qu'un doux rayon vert vienne vous délivrer et puisse vous permettre de rentrer à la maison.

Plus loin sur votre route, vous allez également devoir vous arrêter par moments à des intersections marquées d'un panneau «Stop», avec ses lettres blanches sur fond rouge . Une fois chez vous, votre enfant, de retour de l'école, vous montre sa dernière évaluation où les fautes sont corrigées en rouge et où les bonnes réponses sont accompagnées d'une coche verte .

À première vue, ce scénario est tout à fait banal. Mais dans cette scène de vie, et dans tout notre quotidien, deux couleurs viennent régir l'ordre, entre le refus et l'approbation: le rouge et le vert. Pourquoi celles-là et pas d'autres? Pourquoi nos feux tricolores ne sont-ils pas bleus et roses, et les panneaux «Stop» verts?

Voir rouge

Depuis longtemps, le rouge est associé au danger . Il s'agit tout d'abord de la couleur du sang: lorsqu'on en aperçoit, cela signifie rarement que tout roule. Des forces armées ont repris cette couleur pour signifier la violence dont elles s'apprêtaient à faire part, et un drapeau rouge hissé chez la Marine de l'Ancien Régime signifiait qu'aucun prisonnier n'allait être fait. Chez les Romains, le rouge était associé au dieu Mars , divinité de la guerre –ce qui explique pourquoi ce nom a été donné à la planète vermeil du même nom.

Dans d'autres cultures cependant, le rouge n'est pas forcément la couleur du danger et du refus. En Chine par exemple , le rouge est la couleur de la chance et de la fortune. En Inde , cette nuance représente la pureté.

La couleur rouge, omniprésente sur notre planète, possède une caractéristique spécifique: «Un seul photorécepteur de nos yeux est sensible au rouge, explique Serge Picaud, directeur de recherche à l'Institut de la Vision auprès du magazine Ça m'intéresse . Même sans contraste dans l'environnement on arrive à détecter le rouge.»

Cette couleur primaire permet de vite attirer l'attention des personnes, ce qui est nécessaire pour avertir d'un danger. Cette spécificité, les publicitaires l'ont aussi bien comprise: il suffit de penser aux réductions chocs sur les produits, qui nous parviennent très souvent dans un gros encadré rouge.

En ce qui concerne l'utilisation du rouge dans les panneaux «Stop» par exemple, son emploi a été normalisé lors de la Convention de Vienne sur la signalisation routière en 1968. Les nuances des feux tricolores sont également standardisées à travers le monde et remontent même aux premières signalisations pour les trains, où le rouge est déjà utilisé pour marquer l'arrêt .

C'est tout vert?

Et le vert dans tout ça? Comment la couleur de la nature , mais aussi de la maladie et des jeux de hasard, s'est-elle retrouvée opposée au rouge? Dans son livre Les 100 mots de la couleur (Presses Universitaires de France, 2022), la spécialiste de la couleur Amandine Gallienne, rappelle que c'est à la fin du XVIIe siècle qu'Isaac Newton décompose la couleur en sept faisceaux : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

Avec le cercle chromatique de Newton, «le vert devient la couleur complémentaire du rouge et par conséquent devient symboliquement son opposé: il est la permission, la liberté, quand le rouge est l'interdit», avance l'autrice.

Certaines cultures n'ont pas attendu Newton pour en faire une couleur positive. «Symbole de fertilité, d'espoir et de joie en terre d'islam, elle y est la couleur favorite, devant le blanc et le noir. Au Mexique, les Mayas associaient le bleu-vert à tout ce qu'ils avaient de plus précieux: la pluie, l'émeraude…», écrit Amandine Gallienne. En Occident, le vert n'a pas toujours une connotation positive: elle porterait malheur par exemple sur scène, et la légende veut que Molière se serait habillé de cette couleur le jour de sa mort .

En principe, la question semble résolue ici entre l'opposition du rouge et du vert. Mais il reste une autre question à se poser: quid des daltoniens ? La plupart arrivent en réalité à distinguer le rouge du vert, mais ne le perçoivent simplement pas comme une personne qui ne souffre pas de daltonisme.