Pourquoi les fruits et légumes n'ont-ils plus le même goût qu'autrefois?

Pourquoi envions-nous l'orgasme des cochons? Les gauchers sont-ils davantage intelligents? Quand il pleut, est-ce que les insectes meurent ou résistent? Vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions sans queue ni tête au détour d'une balade, sous la douche ou au cours d'une nuit sans sommeil. Chaque semaine, L'Explication répond à vos interrogations, des plus existentielles aux plus farfelues. Une question? Écrivez à [email protected].

De belles tomates bien rouges, des courgettes parfaitement élancées, des melons appétissants... L'été, le plaisir se trouve souvent dans l'assiette. Mais une fois découpés et ingurgités, les fruits et légumes cachent parfois une surprise de taille: un goût fade, bien loin de celui d'autrefois. Car si leur allure était disgracieuse et un peu brute de décoffrage, ils débordaient alors de saveur.

Loin de nous l'idée de nous lancer dans une longue tirade à base de «C'était mieux avant», ce n'est pas notre genre. Pourtant, difficile d'y échapper en ce qui concerne le potager. Et à raison! Si vous trouvez les fruits et légumes du commerce insipides, ce n'est pas parce que vos papilles vous trahissent.

Des biscotos pas rigolos

Il existe plusieurs explications à ce goût fade des fruits et légumes d'aujourd'hui, principalement concernant ceux que l'on trouve dans les grandes surfaces. L'une d'entre elles est simple: c'est une question de camion, de transport et de livraison.

Quand on passe par les super et hypermarchés, on choisit d'acheter un produit qui n'a pas été planté dans un champ juste derrière la boutique. Les cargaisons de fruits ou de légumes sont transportées à de multiples reprises et, sur sa route, elles perdent quelques soldats. Des fruits qui se font trimballer dans tous les sens jusqu'à finir en bouillie, ou qui ne supportent pas les changements de température, par exemple. Des pertes que veulent éviter au maximum les enseignes, quitte à faire l'impasse sur le goût.

Les grandes surfaces ont ainsi tendance à choisir des variétés de fruits résistantes plutôt que savoureuses. Autrement dit, ce que l'on trouve dans les rayons d'un supermarché, c'est l'apothéose niveau biscotto; par contre, niveau goût, on frôle le zéro pointé.

Les températures jouent aussi un rôle. Lors du transport des marchandises, on fait baisser le thermomètre pour conserver le bazar, parfois jusqu'à 4°C. Résultat, la production d'arômes et de sucre de certains fruits, comme les fraises ou les tomates, en prend un coup, rapporte Le Parisien. En dessous de 12°C, les arômes de la tomate se font par exemple la malle (PS: ne les mettez pas au frigo une fois achetées s'il vous plaît). Et arrivée dans l'assiette, cette même tomate a autant de goût que votre mozzarella industrielle. Le néant.

Question de timing

Transport, livraison, camion... Tout n'est en fait qu'une question de timing. Les grandes enseignes jouent en effet contre la montre, celle qui fait passer la belle tomate mûre à une tomate trop mûre et donc imprésentable (traduisez par invendable, selon les critères de la grande distribution). Pour gagner du temps, on ne passe donc pas par quatre chemins: on cueille le fruit avant même qu'il soit mûr.

Cette pratique n'est pas sans conséquences. En cueillant une tomate encore légèrement orange, avant qu'elle soit bien rouge, on la prive d'une bonne partie de ses délicieuses saveurs. Il en va de même pour les fraises, dont la durée de vie est limitée.

Tout ça n'est que le sommet de l'iceberg. D'autres facteurs influent directement sur leur goût. Si les fruits et légumes ont été cultivés hors-sol, hors de terre donc, comme c'est le cas de certaines productions de tomates au Maroc, ils n'ont pas leur goût optimal. Ce n'est pas pour rien si ceux qui ont été cultivées dans les jardins, à même la terre, vous paraissent meilleurs.

Et puis évidemment, les saisons sont importantes. Ne vous étonnez pas si les tomates ou fraises que vous achetez en hiver n'ont pas de goût: ce n'est pas la saison! Vous ne bronzez pas en maillot sur la plage en hiver, non? Vous ne faites pas du ski dans les montagnes en été non plus? Parce que ce n'est tout simplement pas la saison. Eh bien pour tous les fruits ou légumes, c'est pareil: il y a une saison à respecter si l'on veut en profiter pleinement.

Alors, on rigole, mais ces fruits et légumes qui n'ont plus le goût d'antan ont aussi semé quelque chose d'important en route: leur valeur nutritive. Selon une émission «Cash investigation» diffusée en 2019, les tomates ont ainsi perdu plus de 50% de leurs vitamines en un demi-siècle –Élise Lucet ne laisse vraiment rien passer, même en ce qui concerne les tomates.

Ces dernières auraient ainsi moins de calcium, de phosphore, de fer ou encore de vitamine B2. La faute, entre autres, à l'appauvrissement des sols et à l'agriculture intensive. Ça fait beaucoup, pour des tomates sans saveur.