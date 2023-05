Pourquoi l'eau éteint-elle le feu?

Temps de lecture: 3 min

C'est le retour des incendies en France, et de manière dramatiquement précoce. Celui qui a ravagé les Pyrénées-Orientales mi-avril a en effet lancé une saison des feux qui commence de plus en plus tôt, du fait du réchauffement climatique.

Pour éteindre les flammes, les pompiers ont une arme: l'eau. Si l'on sait tous que l'eau éteint le feu, il y a fort à parier que nombre d'entre nous aurions toutes les peines du monde à expliquer pourquoi et comment ce phénomène fonctionne. L'eau fait-elle baisser la température au point d'éteindre l'incendie? Submerge-t-elle les flammes au point de les réduire à néant? Explication.

Vapeur et étouffement

Bien que particulièrement ravageur quand il est lancé, notamment lors de violents incendies où rien ne semble pouvoir l'arrêter, le feu a tout de même ses petits points faibles.

Le premier, c'est qu'il n'aime vraiment pas lorsqu'on l'étouffe. Le feu a besoin d'oxygène, d'air: c'est son comburant indispensable. On peut l'en priver en le mettant sous cloche certes, mais lors d'un vaste incendie, c'est compliqué. Le mieux est alors de lui balancer un bon paquet d'eau dans le pif. Oui, l'eau –ou plutôt la vapeur d'eau– étouffe le feu.

Lorsque l'on arrose un feu avec de l'eau, celle-ci se vaporise. La vapeur a une particularité: elle se répand, prend ses aises et occupe beaucoup (beaucoup) d'espace. Une place qu'elle chipe à l'air et donc à l'oxygène, qu'elle repousse loin des flammes. Privé de son comburant, le feu est étouffé. Il s'éteint petit à petit.

Un petit chiffre va vous aider à visualiser la scène. Prenez les feux de forêts: ces derniers peuvent facilement atteindre une température de 650°C. Lorsqu'un Canadair lâche des masses phénoménales d'eau sur les flammes, la vapeur créée occupe alors 4.200 fois plus d'espace que l'eau liquide! Impossible pour le feu qui s'étouffe de trouver la moindre once d'oxygène: la vapeur est partout. Quand on vous dit qu'elle prend ses aises...

Un coup de froid

Un autre phénomène entre en jeu, et c'est peut-être le plus logique: l'eau sert aussi à refroidir la zone en feu. L'eau absorbe en effet la chaleur de manière particulièrement importante et, encore une fois, la vapeur y est pour quelque chose.

Quand l'eau jetée sur les flammes se réchauffe au point de se transformer en vapeur, cela consomme énormément d'énergie. Une énergie qui fait baisser la température ambiante, ce qui pousse le feu à perdre en intensité et à ralentir sa propagation.

Refroidir, cela ne se fait pas en un rien de temps. Et c'est pourquoi pour éteindre un incendie massif, il est important d'arroser le plus longtemps possible les braises, pour éviter une reprise de flamme dramatique. D'autant que le vent peut très bien souffler sur la vapeur étouffante, permettant à l'oxygène de réalimenter les braises endormies. Un véritable enfer pour les pompiers.

Deux questions restent encore en suspens: d'abord, peut-on éteindre les flammes avec de l'eau bouillante? La réponse est un petit peu paradoxale. D'un côté, en raison de sa température déjà élevée, elle utilise moins d'énergie pour se vaporiser et, de ce fait, est moins efficace pour refroidir les braises. De l'autre, toujours à cause de sa température élevée, l'eau bouillante donnera bien plus vite de la vapeur. Elle est donc particulièrement efficace pour étouffer un feu rapidement.

Enfin: et l'extincteur dans tout ça? C'est sans aucun doute la meilleure arme pour stopper un départ de feu, évitant ainsi que les flammes ne deviennent incontrôlables et que l'intervention des pompiers soit nécessaire. S'il existe différents types d'extincteurs plus ou moins efficaces en fonction de la classe du feu (feu de matières solides, de liquides, de gaz....), le plus polyvalent reste celui à poudre ABC. Composé, entre autres, de sulfate, de sel d'ammonium et de phosphate, la poudre à l'intérieur de ce type d'extincteur vient former une couche permettant d'isoler le combustible du comburant. La réaction chimique du mélange va complètement étouffer et inhiber les flammes. L'eau n'est donc pas forcément le moyen le plus efficace pour éteindre les feux naissants.