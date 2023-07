Que se passe-t-il dans notre corps quand on fait un plat dans l'eau?

Temps de lecture: 3 min

L'agitation autour des piscines a repris de plus belle. Pas besoin d'être un enfant pour qu'un petit malin vous pousse ou que vous sautiez à corps perdu dans l'eau. Une grande inspiration, un saut suivi d'un grand «clac», puis un geyser qui surgit du cratère aquatique. Le plongeur sort de l'eau, rouge de tout son long: le plat n'épargne personne.

À sa vue, on rit volontiers. Pourtant, il s'agit ni plus ni moins d'un hématome déployé sur une large partie du corps. Sous le choc, les vaisseaux sanguins font affluer le sang dans la zone traumatisée. Ces hématomes apparaissent souvent comme des blessures bénignes. Mais, tout comme vous au bord de la piscine, ces sauts à grand bruit peuvent vite déraper.

Une question d'angle et de hauteur

En sautant dans l'eau, vous devenez un objet s'introduisant dans une matière qui doit vous faire de la place, et cela, dans un temps extrêmement court. Aussi, lorsqu'un corps de 50 kilos entre dans l'eau, cette dernière doit se mettre en mouvement et déplacer 50 litres. Moins l'eau a de temps pour vous faire de la place, plus elle déformera, par opposition, votre corps.

Cette pression exercée (et donc le sentiment de dureté de l'eau sur votre peau) dépend de la vitesse de votre plongeon qui, elle, varie selon la hauteur de laquelle vous sautez. En sautant de 3 mètres, vous chutez à 24 km/h. À 27 mètres, votre corps pénètre l'eau à 85 km/h. Pour votre organisme, c'est l'équivalent d'une chute de 13 mètres sur un sol en béton.

La rencontre avec l'eau lorsqu'on saute dedans devient alors un impact extérieur, qui implique des traumatismes plus ou moins conséquents sur la zone exposée au choc. À cet égard, Jean-François Corraze, médecin du sport qui accompagne le club lyonnais de plongeon USOL, distingue le plongeon, qui se fait bras tendus et la tête la première, du saut. «Plonger est incontestablement plus dangereux que sauter dans l'eau», affirme-t-il.

La dangerosité du plongeon est liée tant à l'angle de pénétration dans l'eau qu'au freinage très brutal, qui expose à la fois les poignets et les cervicales. «Le risque de rotation des cervicales peut entraîner une fracture», précise le spécialiste au Quotidien du médecin . En sautant, en revanche, l'angle de pénétration des pieds dans l'eau a moins d'incidence. «On ne relève chez les sauteurs que des fractures de fatigue et des lésions du calcanéum, ainsi que des lésions des ligaments au-dessus des malléoles.»

Conseils pour se jeter à l'eau

Faire un plat, selon la hauteur, peut blesser. Pour sauter malgré tout, les adeptes du saut de falaise prodiguent quelques conseils. Pour commencer, ils préconisent de s'entraîner à basse hauteur, en réduisant au maximum la surface qui frappera l'eau: droit comme un piquet, les pieds collés et pointés, les bras le long du corps et les muscles contractés pour ne pas laisser la pression de l'eau tirer la peau.

Pour minimiser le contraste entre la vitesse du corps et l'inertie de l'eau, il peut aussi être bon de déjà mettre celle-ci en mouvement. Lors des compétitions de plongeon, des machines à bulles ou des jets d'eau permettent aux athlètes de visualiser l'endroit où ils doivent atterrir, mais elles leur donnent également une sécurité supplémentaire, en cas de mauvaise réception ou de mauvaise posture. Si vous n'avez pas de machine à bulles dans votre piscine ou dans la rivière où vous voulez sauter, lancer une pierre dans l'eau peut déjà casser un peu la pression qui vous attend.

N'ayez pas peur pour autant de vous jeter à l'eau. Pratiquez les sauts ou le plongeon toujours sous le regard d'une tierce personne, si ce n'est un maître-nageur. «Les dangers du plongeon sont très encadrés. Les piscines municipales n'autorisent l'accès aux plongeoirs de dix mètres qu'aux seuls titulaires d'une licence, rappelle le Dr Corraze. Il ne faudrait pas exagérer le niveau de risque des plongeons.»

Certains ne s'en privent pas. Pour la deuxième année consécutive, le YouTubeur Pierre Croce organisait en avril un concours de plats. Matthieu Rosset, plongeur de haut niveau encore présent aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021, était le grand gagnant de la première édition. «C'est la première fois que je gagne une coupe qui me fait aussi mal», déclarait alors le champion. Au Progrès, il décrit ce que cette médaille d'or lui a coûté: «J'ai saigné et j'ai eu un énorme hématome à la cuisse.»